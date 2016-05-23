Dubaili milyarderin oğlu Rashed Saif Belhasa, satın aldığı 200 bin euroluk Ferrari'sini henüz kullanamıyor çünkü 15 yaşında olmasından dolayı 3 yıl daha beklemesi gerekiyor.

YouTube'da ve Instagram'da Money Kicks olarak bilinen Rashed Saif Belhasa, Dubai'de inşaat sektöründeki milyarder Saif Ahmed Belhasa'nın oğlu ve o da tıpkı babası gibi abartılı olmayan yaşam biçimini sergilemekten geri kalmıyor. 15 yaşındaki Belhasa, yeni satın aldığı 200 bin euroluk Ferrasi'ni de sergilemeyi ihmal etmedi.

Yeni Ferrari'sini Instagram ve YouTube aracılığıyla takipçilerine sunan Belhasa, tüm bunlara rağmen yaşı yetmediği için 18 yaşına gelene kadar Dubai'de arabayı kullanamayacak.

6.3-litrelik V12 motor ve 200mph'lik en üst devir düzeyine sahip olan Ferrari, sarılmadan önce orijinalinde sarıydı. Ayrıca videoda tüm bu işlemlerin detaylardan oluştuğunu vurgulayan Belhasa, gelecekte daha fazla arabasına bu şekilde bir kaplama yapacağını söyledi.

Üstelik Belhasa, Louis Vuitton / Supreme kaplamasıyla uyumlu giysi, ayakkabı ve çantalara da sahip. Zengin kardeşimiz adeta yürüyen bir marka gibi dolaşıyor desek yanlış olmaz herhalde.

Belhasa'nın Instagram'da 661.000 takipçisi, YouTube'da ise 779.000 abonesi bulunuyor.

Ayrıca Messi, DJ Khaled gibi insanlarla takılıyor.