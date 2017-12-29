İnsanlar bazı konularda ikiye ayrılıyor. Bu konuda ise taraflar düşmeye gülenler ve düşene gülenleri anlayamayanlardan oluşuyor. Eğer sizde birinci grupta iseniz, şu an internette fenomen olma yolunda ilerleyen bu videoyu izlemelisiniz.

İşin içinde ciddi bir yaralanma veya kaza durumu söz konusu değilse, düşene gülünmesini pek de anlam dışı bulanlardan olmadığımı söyleyerek başlamalıyım. Çünkü genelde komiktir. Bu olayda, biraz orta şiddetli bir yaralanma olsa da, gülme sebebimiz düşen şahsın kendisinin videoyu komik bulup yayınlaması oluyor. Yine de çoğu zaman bu tip videoların hikayelerini bilmeden gülüp geçiyoruz.

Gün içerisinde kendisiyle barışık bir Reddit kullanıcısının paylaştığı bir video internet dünyasında olay yarattı. Kadrajda gelin ve damat varken bir anda yere yapışan bu davetli, yaşadığı olayı şöyle anlatıyor: "Pastör 20 dakikalık 'kısa' bir vaaz gereceğini söyledi ama 40 dakikayı geçmesine rağmen vaaz bitmek bilmedi. Berbat bir kahvaltı ve uykusuzluk da devreye girince gözlerim karardı, dizlerim kitlendi ve bi anda kendimi yerde buldum. Uyandığımda burnum kırılmış, ön dişlerim kopmuş ve çenemi de berbat hale haldeydi."

Görünüşe göre komik gibi gözükse de, oldukça talihsiz bir olay yaşayan bu arkadaş, aslında biraz böyle internette dolaşan komik videoların acıklı arka hikayeleri de olduğunu gösteriyor. Olayı yaşayan Noah Nicholls isimli davetliye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, akıllara Fatih Terim'in yaşadığı canlı yayın kazasını hatırlatan bu video ile sizleri baş başa bırakıyoruz: