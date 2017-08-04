Düğün fotoğrafçısıyla anlaşmazlık yaşayıp, fotoğrafçının işinden olmasına neden olan çift, dava sonucunda 1 milyon dolar tazminat ödeyecek

2 yıl önce gerçekleşen bu olayda, Dallas'ta yaşan bir çift, düğünlerinin ölümsüz hale gelmesi amacıyla fotoğrafçılık yapan Andrea Polito ile anlaştı. Çekilecek fotoğrafların tutarı ise 6 bin dolar olarak belirlenmişti. Sonrasında çift, fotoğraflarını almak istediğinde bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Yeni evli çiftin, fotoğraflarını, albüm ile alabilmesi için ayriyeten 150 dolar daha ödemesi gerekiyordu.

Ödemeyi yapmayı reddeden çift, haklarını mahkemede aramak yerine sosyal medya aracılığıyla fotoğrafçıya ithamlarda bulunmaya başladı. Bu durum Andrea Polito'yu ve onun işlerini oldukça olumsuz yönde etkiledi ve olay sonrasında mahkemeye taşındı.

Andrea Polito, yaptığı açıklamasında, istenilen albümün, 6 bin dolarlık düğün fotoğrafı paketine dahil olmadığını dile getirdi. Sonrasında çıkan kavgayı tatlıya bağlamak isteyen fotoğrafçı, çifte bu albümü ücretsiz olarak vermeyi kabul etmişti ancak çift buna razı olmadı. Kişisel bir intikam olayına dönüşen bu durum tekrar sosyal medyaya taşındı ve çiftin hedefi bu sefer kesinlikle fotoğrafçının kariyerine ve kazancına zarar vermekti.

Hatta çift öyle bir etki yaratmayı başardı ki Andrea Polito, işlerinde büyük zararlar yaşadı. 2 yıl boyunca düğün fotoğrafı çekemeyen Polito ise itibarını geri istiyordu. Aradan geçen uzun süreç sonucunda hakim, Polito'yu haklı buldu ve fotoğrafçının haksız yere sosyal medya kampanyasıyla zarara uğradığını dile getirdi. Gerçekleşen zarar ise çift tarafından karşılanmak zorundaydı. Mahkemenin sonucunda çift, fotoğrafçıya 1.08 milyon dolar tazminat ödeyecek.