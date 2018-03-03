Düğün Fotoğraflarını Beğenmeyen Geline 89 Bin Dolar Ceza!

Düğün organizasyonu için anlaştığı şirketten memnun kalmayan çiftin tepkisi olağanın dışına çıkınca 89 bin dolarlık tazminata mahkum oldular.

Kanada'da bir çiftin Amara Wedding isimli düğün organizasyonları yapan şirketle anlaşma yapması sonrası birbiri ardına enteresan olaylar yaşandı. Kendilerine verilen hizmetten memnun kalmayan Emily Liao, düğün sonrası memnuniyetsizliğini 1 sene boyunca sürdürdü ve en sonunda şirketin gazabına uğradı.

Her şey 3 sene önce Amara Wedding ile anlaşma yapan çiftin düğün fotoğraflarını beğenmemesi ile başladı. Bununla birlikte fotoğrafları beğenmediği için şirkete sözleşmedeki bedelin tamamını ödemeyen çiftin bu davranışına rağmen şirket sözleşmenin gerektirdiği şekilde makyaj, saç ve fotoğraf hizmetlerini eksiksiz yerine getirdi. Buna karşın ödeme yapılmadığı için şirket çekilen fotoğrafları basıp çifte vermeyi reddederek ödemenin gerçekleşmesini istedi.

İşler bu raddeden sonra biraz 'çirkinleşmeye' başladı. Emily Liao, 1 sene boyunca Facebook hesabından İngilizce ve Çince (şirketin sahibi Kitty Chan Çinli olduğu için) durum güncellemeleri ile şirket aleyhine yazılar yazmaya devam etti. Bununla birlikte şirket son bir iyi niyet göstergesi olarak ödenen paranın bir kısmını geri iade ederek sözleşmenin iptalini teklif etti. Bunu da reddeden çift şirkete dava açtı. Bu davaya karşı dava ile cecvap veren Amara Wedding şirketi, hem çiftin açtığı davayı, hem de kendi davalarını kazanmayı başardı. Süreç sonunda çift tam 89 bin dolarlık bir ödeme yapmaya mahkum edildi.

Süreç sonunda açıklama yapan şirketin sahibi Chan, "İnsanların internette söylediklerinin yaratabileceği sonuçlarla yüzleşmesi gerektiğini göstermek istedim" şeklinde konuştu. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu süreçte şirket mi haklı yoksa davayı kaybeden çift mi?