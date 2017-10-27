Düğünde Dağıtılanlar Meğer iPhone 8 Değilmiş

Suudi Arabistan’daki bir düğünde damadın gelen herkese iPhone 8 dağıttığı yönünde bir haber paylaşmıştık. Meğer gerçek bambaşkaymış.

Lüksü seven Orta Doğu ülkelerinden bazen bizlere garip gelecek düzeyde lüks temalı haberler duymaya alıştık. Bu sebeple birkaç gün önce paylaştığımız haberi de aslında hiç yadırgamamıştık.

Suudi Arabistan’daki bir düğünde damadın düğüne gelen herkese iPhone 8 dağıtması, dünyanın birçok ülkesinde de ilgi görmüş ve haberleştirilmişti. Fakat görüntüdeki iPhone 8’ler yalnızca kutulardan ibaretmiş.

Düğüne katılan ve damadın akrabası olduğu belirtilen Mohammad Al Haqqan, bunun öncelikle bir düğün değil nişan olduğunu belirterek şu açıklamaları yaptı:

"Koli koli iPhone 8 dağıtıldığı haberleri yalan. Onlar iPhone 8 kutularına benzer bir ambalaja yerleştirilmiş şekerlerdi. Malaka ismindeki bu şekerleri dağıtmak, geleneğimizde bir adettir."

Bu haber, Orta Doğu’dan bu tarz gelen haberlere bundan sonra daha temkinli yaklaşmamıza sebep oldu.