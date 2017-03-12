Dumura Uğratacak Kadar Hızlı Yaşlanmış 10 Eski Çocuk Yıldız

Çocuk yıldızlar günümüzün fenomenleri. Peki küçük yaşlarda düzgün bir yüze sahipken hızla yaşlanan çocuk ünlüler olduğunu biliyor muydunuz? Bunlardan en çarpıcı 10 adedini listeledik.

Küçük yaşta ünlü olmanın bazı yıldızlara hiç de iyi etkiler yapmadığı çok açık. Ülkemizde Aleyna Tilki çok konuşulurken, ABD’de bu durumun daha da kötüleri mevcut. Stres, ünün verdiği duygusal dalgalanmalar, düzensiz yaşam… İşte küçük yaşlarda ünlü olmuş ve sonrasında hızla yaşlanmış çocuk yıldızlar.

1-Maculay Culkin

90’larda “Evde Tek Başına” filmiyle en ünlü çocuk yıldız olan Maculay, zamanla kendini uyuşturucuya ve gece hayatına verdi. Sonuç olarak aniden çöktü.

2-Jake Llyod

1999’da Star Wars’la yıldızı parlayan Llyod, hızla karanlık tarafa geçti. Karanlık işlerin içine giren Llyod, yakın zamanda bir silahlı çatışmaya karıştı. Başı hala kanunla dertte.

3-Haley Joel Osment

1999’da, 6. His filmindeki rolüyle meşhur olan Haley; ilk rolünü Forest Gump filminde oynamıştı. Zamanla kilo alan yıldız, birden yaşlandı. Bazı magazin gazetelerine göre Osment’in duygusal sorunları nedeniyle yeme bozukluğu var.

4-Clint Howard

Clint Howard, Ron Howard’ın kardeşi. Clint, çocukluğundan beri filmlerde oynuyor. Clint, geçen zaman içinde hızla yaşlandı. Bunun temel nedeninin, engeli olduğu söyleniyor.

5-Lark Voorhies

“Saved by the Bell” isimli TV dizisinin yıldızı olan Lark, birkaç kötü ilişki ve stresli/düzensiz yaşam ve kötü geçen birkaç estetik ameliyat nedeniyle hızla yaşlandı. Oyunculuk yıpratıcı bir meslek. Düzenli yaşama özen göstermeli!

6-Danny Bonaduce

Kızıl saçlı ve çilli Danny, aile dizisinde oynayan sevimli bir çocuktu. Ancak büyürken bir yandan da yaşlandı. Çünkü o da uyuşturucu batağına saplanan ünlülerden.

7-Jeremy Miller

1980’lerin sitcom türündeki dizilerinin ünlü yüzlerinden Miller, zamanla kendini içkiye vermiş. Bugün 39 yaşında olan oyuncu, hiç de bu yaşta gibi durmuyor.

8-Angus T. Jones

2000’lerin ünlü “Two Man A Half Men” isimli dizisinin sevimli yıldızı Angus, 2015’te diziyi bıraktıktan sonra farklılaşmış. Sakal bırakan Angus, bunları keserse nasıl görünür bilemeyiz. Ancak yakın zamanda kilo vermeye çalıştığına ve sağlıklı beslenmeye başlayıp bol bol salata yediğine dair duyumlar var. Ama şu anda gerçekten yaşının çok çok üzerinde göründüğü bir gerçek.

9-Amanda Bynes

Nicoledeon’un 90’lar ve 2000’lerin başındaki en büyük yıldızlarından biri olan Amanda için 2012’den sonrası pek iyi geçmedi. Kendini uyşturucu ve alkole veren Amanda, aynı zamanda bir kaç akıl hastalığı da geçirdi. Amanda hala kendini toplayamadı.

10-Edward Furlong

Terminatör 2’de oynadıktan sonra bir türlü hayatını yoluna koyamayan Edward, şu an uyuşturucu bağımlısı. Ayrıca kanunla başı dertte olan Edward, serserilik yapmaktan kendini alamıyor. Böyle bir yaşam tarzı, Edward’ı hızla yaşlandırmış.