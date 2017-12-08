Dün Bitcoin'de Neler Oldu? Uzmanlar Ne Diyor?

Son haftalarda neredeyse her gün yeni bir rekorla karşımıza çıkan kripto para birimi Bitcoin'de dün alışılmadık bir hareketlenme yaşandı. Dijital paranın değeri bir anda yüksek miktarda arttı.

Dün yeni bir rekorla yani 16 bin dolarla güne başlayan Bitcoin, Coinbase adlı internet sitesinde meydana gelen yoğun taleple birlikte bir anda 19 bin dolar seviyesine çıktı. Ancak kripto paranın değerinin bu beklenmedik yükselişi fazla uzun sürmedi ve dakikalar sonra 15 bin dolara düştü.

Konuyla ilgili olarak Financial Times gazetesine konuşan piyasa analizi kuruluşu ICAP TA çalışanı Walter Zimmermann, "Bitcoin'deki hareketleri alışılmışın dışında diye tanımlamak yetmez. Böyle bir şey daha önce hiç görmedik" ifadelerini kullandı. Bitcoin'de meydana gelen ve tahmin edilemeyen hareketlenmelerle ilgili olarak açıklama yapan Chicago merkezli CME Group (Chicago Ticari Takası) bir dizi önlemler alacaklarını duyurdu. Bu arada CME Group Bitcoin vadeli işlemlerini 18 Aralık'ta başlatacağını açıklamıştı.

İlk önlem olarak devre kesici öne çıkıyor. Bu uygulama Bitcoin'deki günlük fiyat değişiminin %10'u aşması halinde devreye giriyor ve 2 dakikalığına işlemleri durduruyor. Eğer hareketlenme %20'yi aşarsa işlemler 5 dakikalığına askıya alınıyor.

Uzmanlardan 'Balon' Uyarısı

Son birkaç haftada yukarıda belirtildiği gibi beklenmedik bir şekilde %70 değerlenen Bitcoin'le ilgili uzmanlardan uyarılar da gelmeye devam ediyor. Yine Financial Times'a konuşan Londra merkezli Forex şirketi Monex Europe'tan analist Ranko Berich, "Bitcoin yatırımcısına herhangi bir kâr payı sağlamıyor. Faiz geliri yok. Arkasında değerini belirleyecek bir merkez bankası bulunmuyor. Herhangi bir ekonomiye bağlı değil. Yani anlayacağınız geleneksel olarak kullandığımız tüm değerleme yöntemleri Bitcoin için geçersiz" ifadelerini kullandı. Bununla birlikte Nobel ekonomi ödüllü ABD'li ekonomist Robert Shiller ise yaptığı açıklamada Bitcoin'i "Neslimizin en büyük balonu" olarak tanımladı.