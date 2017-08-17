Nokia 8'in Kamerasıyla Çekilmiş En Yeni Fotoğraflar

Nokia 8'in dün duyurulmasının ardından bugün telefonla çekilen fotoğraflar paylaşıldı. Görseller kameranın gayet başarılı olduğunu gösteriyor.

Dün düzenlenen konferansla uzun süreden beri merakla beklenen Nokia 8 tanıtıldı. Tanıtımın ardından birçok yeni bilgi gelirken, telefonlarda en çok merak edilen kamera performansı da ortaya çıktı. Nokia 8’le Londra’nın muhteşem yerlerini gözler önüne seren GSMArena, telefonun kamerasının nasıl olduğunu net bir şekilde gösteriyor.

Kameranın özelliklerine baktığımızda bizi ilk olarak aynı anda iki fotoğraf çekmesi karşılıyor. Ayrı ayrı fotoğraf çekerek saklamak istediğiniz fotoğrafı size soran telefonun bu özelliği istendiği takdirde devre dışı bırakılabiliyor.

Dual Sight modunda da fotoğraflar çeken GSMArena, bu modda fotoğrafların çok kaliteli olmasına rağmen 8MP olmasını garipsemiş. Sonuçta iki tane 13 MP’lik arka kameranın çektiği fotoğrafın 8 MP olmaması gerekir. Dual Sight modunda hem ön hem de arka kameralar aynı anda çalışıyor. Ortaya çıkan fotoğraf ise 8 MP destekli oluyor.

Nokia 8’in kamera kalitesi gerçekten çok başarılı. Siyah-beyaz fotoğraflar çekebildiğiniz telefonda fotoğrafları sanat eserine çevirebildiğiniz gibi, 4K 2160p videolar çekerek birbirinden başarılı videolar da yaratabiliyorsunuz.

Arka kamerada bulunan renk sensörünün optik görüntü sabitleme özelliğine sahip olduğunu belirten Nokia, özel ses algoritmaları ile üç farklı mikrofona sahip olmasına rağmen rüzgarın sesi geliyor. Telefonun ilk izlenimleri bu şekilde. Peki, sizce Nokia 8’in kamera performansı nasıl?