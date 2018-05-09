Teknoloji devi Google, yıllık geliştiriciler konferansı olan I/O 2018 etkinliğinin ilk gününde, geleceğin teknolojilerine yönelik inanılmaz buluşlarını bizlere tanıttı. Eğer yapay zekaların ve onlarla birlikte çalışacak sistemlerin egemen olduğu geleceği merak ediyorsanız, Google size yeter.

Google’ın son yıllarda üzerine çalıştığı sayısız yapay zeka sistemi var. Bu sistemlerin çok ufak bir kısmını aktif olarak kullanabiliyoruz. Firma, sorun yaratmayacak duruma getirdiği her hizmetini yavaş yavaş servis ediyor. Google Asistan’ın bir yapay zeka ile konuştuğundan habersiz insanlarla telefon görüşmesi yaptığı etkinlik, bilim kurgu filmlerinin gerçeğe dönüştüğü çağlara giriş yaptığımızın kanıtı olabilir.

Yavaştan geleceğe ısınma tur atacağımız 8 büyük Google duyurusunu açıklayalım:

1. Google yapay zekalarla ilgili bütün faaliyetlerini Google AI adı altında yürütecek:

Yapay zekalarla ilgili çalışma birimlerini bundan böyle Google AI adı altında bir araya getiren Google, tam anlamıyla bir yazılım devi gibi hareket etti. Teknolojiye ilgi duyan ya da duymayan herkesin bu gelişmelerden haberdar olması gerekiyor. Muhtemelen bundan 20 yıl sonra Google’ın şu günlerde tanıttığı şeyler, hayatımızın çok büyük bir parçası olacak. Tıpkı bundan 10 yıl önce akıllı telefonların ortaya çıkması gibi düşünebiliriz. Şimdilerde akıllı telefonu olmayan insan sayısı çok az. Onların hayatımızı değiştirdiği ise yadsınmaz bir gerçek. Sırada ise yapay zekalar var.

2. Google Asistan, bir insan kadar doğal konuşmaya başladı:

Google, sesli asistan servisi Google Asistan için “devam eden kesintisiz” konuşma özelliğini duyurdu. Bundan böyle dağıtılacak güncellemeler sayesinde Google Asistan’a her seferinde “Hey Google, OK Google” şeklinde seslenmek zorunda kalmayacağız. Asistan, bir konuşmanın devam edip etmediğine karar verip sorularımızı daha insansı bir jargonla yanıtlayacak.

Neden Önemli?

Günlük hayatımızda insanlarla konuşurken, söze başlayacağımız her cümlenin başında onlara isimleriyle seslenmeyiz. Bu durum sesli asistanların mekanik bir hava yaratmasındaki en büyük etmen. Google doğal bir izlenim yaratmak amacıyla bu duvarı kaldırarak, daha insancıl bir yapay zeka deneyimi sunmak istiyor, sohbet özelliğini getirmeye çalışıyor.

3. Bir yapay zeka desteği de Google Fotoğraflar için geldi:

Google Fotoğraflar zaten otomatik olarak çekilen fotoğraflardan kolajlar, filmler ve stilize edilmiş görüntüler sunuyordu. Bundan sonra siyah beyaz fotoğrafların renklendirilmesi, parlaklıkların düzeltilmesi, hasarlı kısımların giderilmesi gibi özellikler de yapay zeka desteği tarafından sunulacak.

Neden önemli?

Google, tüm fotoğraflarımız için merkezi bir sistem olmak adına çalışıyor. Onları düzenlemek, sıralamak, gruplandırmak gibi temel işlevleri sunuyor. Google temel olarak bu hizmet sayesinde daha çok fotoğrafı analiz eden gelişmiş bir yapay zeka sistemi inşa ediyor. Fotoğraflar’daki her bir görüntü sistemin daha çok şey öğrenmesini sağlıyor. Yapay zeka yazılımı geliştikçe aldığımız hizmet de gelişmeye devam ediyor. Çünkü sistem otomatik olarak öğrendiklerini uyguluyor.

4. Google Asistan ve YouTube desteği, Google’ın akıllı ev ekranları Smart Display’e geliyor:

Yukarıda gördüğünüz ürün, Google’ın CES fuarında tanıttığı bir çeşit ev asistanı. Üzerinde bulunan hoparlör ve ekranla birlikte fotoğraflarınız, akıllı bir çerçevede dönüyor olacak. Bunun yanı sıra artık bu ekranlar YouTube desteği de sunacaklar. Yani video izlemek de mümkün olacak. Tüm bu işlemleri, cihaza sunulacak Google Asistan desteği sayesinde sesli komutlarla gerçekleştirebileceksiniz.

Neden önemli?

Oturma odalarımızda yer etmeye başlayan akıllı asistan sistemleri, kılımızı bile kıpırdatmadan öğrenmek istediğimiz şeyleri öğrenmemize olanak tanıyorlar. Diğer akıllı ev aletleriyle entegre olan sistemler, tek bir komutla kahve makinenizi çalıştırma imkanı sunuyor. Google ise bu cihazlara bir ekran ekleyerek etkileşimi arttırmayı amaçlıyor.

5. Google Haritalar’a Google Asistan Desteği geliyor:

Google Haritalar, kullanılan işletim sistemi fark etmeksizin en yaygın harita servislerinden birisi. Google Asistan gibi sürekli gelişen bir yapay zekanın sürece dahil edilmesi, kullanıcıların yolculuklar sırasında daha iyi önerilere sahip olmalarını sağlayacak. Zaten sürekli bulunduğumuz adresleri “ev” ya da “iş yeri” şeklinde tanımlayabilen Haritalar, bundan böyle Google Asistan ile güzergah önerileri sunacak. Haritalar, binaları tanımlayabilecek ve hatta, sokaktaki köpeği kameranıza gösterdiğinizde size cinsini söylecek.

Neden önemli?

Durum elbette sadece navigasyon hizmetleriyle sınırlı değil. Google Haritalar ile Asistan entegrasyonu sayesinde bütünleşik bir hizmet sunma amacı güdüyor. Google, gün geçtikçe hakkımızdaki her şeyi bilme kapasitesine sahip olmak için mücadele ediyor.

6. Google, TPU (Tensor Processer Unite) ile yapay zekalar daha iyi, daha hızlı öğrenecek:

Bir yapay zeka yazılımının iyi hizmet vermesi için sürekli öğrenmesi gerekir. Google ise üçüncü nesil Tensor İşlemci Ünitesi ile yapay zeka yazılımcılarına yeni imkanlar sunuyor. Firma yapay zekaların öğrenme mekanizmaları üzerine çalışıyor.

Neden önemli?

Yapay zekaların sadece şirketler tarafından değil uygulama geliştiricileri tarafından da geliştirilmeleri, ilerlemenin daha hızlı olmasını sağlayacak. Bu anlamda geliştiricilere daha fazla imkan sağlayan şirket, uzun vadede rakiplerinden daha kaliteli işler ortaya koymak için sağlam bir fikir havuzu yaratmış oluyor.

7. Bir yapay zeka desteği de Google Haberler servisine geliyor:

Google, bir süredir aramalarımızdan hareketle ilgilendiğimiz konuları belirleyip, Haberler servisinde o konulara ilişkin haberleri listeliyordu. Böylece bizi ilgilendirmeyen konulara tanık olmak zorunda kalmıyorduk. Şirketin yeni desteği ise bu haberler arasındaki yalan, yanıltıcı kaynakları tam anlamıyla temizlemek.

Neden önemli?

Kitleler, yalan haberler ve çarpık propaganda araçlarıyla çok kolay yönlendirilebiliyorlar. Bu noktada Google ve Facebook gibi kaynaklar, yanıltıcı ve kutuplaştırıcı içeriklerin yayılmasında araç görevi görüyorlar. Google ise bunun önüne yapay zekanın görünmez desteği ile geçerek daha gerçekçi bir haber sayfası için çalışıyor.

8. Google, iOS ve Android uygulamalarına yapay zeka desteği eklemek için ML Kit aracını duyurdu:

“Machine Learning” öbeğinin kısaltması olan ML Kit aracı, yapay zekaların öğrenmelerini kolaylaştıran yazılımları, iOS ve Android uygulamalarına entegre etmek için hizmet verecek. Bu araç her iki işleitm sistemi için de uygulama geliştiren yazılımcıların hizmetinde olacak.

Neden önemli?

Makine öğrenimi, yapay zekaların sürekli gelişmeleri için en temel ihtiyaç. Bu sistemlerin mevcut uygulamalar içine yerleştirilmesi, o uygulamaları yapan şirketlerin ya da kişilerin sorumluluğunda. Google yeni aracıyla birlikte geliştiricilerin ihtiyaç duyduğu en önemli yapay zeka hizmetlerinden birisini sunmuş oldu.