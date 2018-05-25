Dün gece Kadiköy'de düzenlenen bir operasyon sonucu tutuklanan Ezhel'e sosyal medyadan destek yağıyor. Genç müzisyenin serbest bırakılmasına dair imza kampanyası dahi başlatıldı.

Son dönemin yükselen müzisyenlerinden Ezhel (Ömer Sercan İpekçioğlu), Türkiye’ye getirdiği Trap tabanlı auto-tone müziğiyle hızla internet listelerde ilk sıralara yerleşmiş, birçok müzik severin takdirini toplamayı başarmıştı. Şarkılarında kullandığı sözler ile zaman zaman eleştirilen Ezhel, müziğin özgürlük olduğu düşüncesiyle kendisine yapılan eleştirileri kabul etmemiş ve inandığı müziğin arkasından gitmeye devam etmişti.

Ancak dün yaşanan bir gelişme ışığında, şarkı sözleriyle ‘İllegal maddelere özendirmek’ suçundan apar topar tutuklanan genç müzisyen şu an cezaevinde bulunuyor.

Daha önce benzer bir suçlama ile gözaltına alınan Ezhel (Serkan İpekçioğlu), konuyla ilgili ilk açıklamasında ‘Yaptığımın suç olduğunu bilmiyordum.’ sözleriyle kendini savundu. Dün itibariyle hayranları ve müzik severler tarafından destek gören sansasyonel isim, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tutuklanması haberini takiben Twitter'da başlatılan #FreeEzhel hashtag'i hızla büyük bir ilgi gördü. Aralarında Mor ve Ötesi'nin başarılı vokali Harun Tekin'in de bulunduğu birçok ünlü müzisyen, Ezhel'in serbest bırakılması gerektiğine dair destek mesajlarını bu hashtag altında kamuoyuna duyurdu.

Öncelikli olarak Twitter’da başlatılan #FreeEzhel hashtag’inden sonra, bugün de Change.org kapsamında düzenlenen bir imza kampanyası, Ezhel’in bir suç işlemediğini ve müziğin özgür olarak icra edilmesi gerektiğini savunarak, müzisyenin özgür bırakılması için destek bekliyor.

Etik anlamda haklı olup olmadığı tartışma konusu olsa da ünlü müzisyenin suçsuz olduğunu düşünüyorsanız, buraya tıklayarak kampanyaya destek verebilirsiniz. Ezhel, kısa süre önce ünlü Twitch yayıncısı Jahrein ile tartışmasıyla gündem olmuştu. Jahrein de Ezhel'in şarkılarındaki ifadeleri eleştirmişti.