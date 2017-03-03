Sanki bir korku filmine aitmiş gibi paylaşılan bu videoda hindiler, ölü bir kedinin etrafında dairesel şekilde dönüyorlar.

Dün sabah Twitter’da çok ilginç bir video viral şekilde yayıldı. Videoda hindiler, ölmüş bir kedinin etrafında sanki bir ritüeli yerine getiriyorlarmışçasına dönüyorlar. ABD’nin Boston eyaletinde yaşayan @TheReal_JDavis isimli Twitter kullanıcısının paylaştığı ve ‘bu zamana kadar gördüğüm en çılgınca şey’ diyerek nitelendirdiği videoda herkesin aklına elbette tek bir soru takıldı: Bunu neden yapıyorlar?

Kaliforniya Üniversitesi’nden biyolog Alan Krakauer, bazen hayvanların, kendileri için risk taşıyan yırtıcı hayvanları aşağı indirmek istediklerini söylüyor. Avcının avının orada olduğunu fark ettirmesi, bazen avcıları korkutabilir. Hindilerin burada yaptığı ‘kontrol’ ise avcının ne kadar saldırıya uğradığını kontrol etmek ve diğer hayvanları bu konuda uyarmak.

Krakauer, hindilerin bir kere de bir çakalın etrafında aynı şekilde hareket ettiklerini söyledi. Mississippi Üniversitesi’nden biyoloji profesörü Richard Buchholz da Kraukauer’le aynı fikirde olduğunu belirterek şunu söylüyor: Tavuk, sülün, bıldırcın ve hindi kuş familyasında bu tarz dönme davranışı görülmüştür. Buna sebep olan durumlardan bir tanesi de hayvanların, önlerindeki hayvanların kuyruklarını takip etme içgüdüleri.

Fakat videoda tuhaf olan şey, hindilerin ‘ölü’ bir kedi etrafında dönmesi ve bu hayvanın kesinlikle bir yırtıcı olmaması. Hindiler, genelde ölü kediler dahil olmak üzere ölü hayvanları yemezler. Dolayısıyla bu ritüel, yemeklerini tatmadan önce yaptıkları bir dans da değil. Olabilecek tek şey, hindilerin bitmek bilmeyen bir daireye yapışmış olması ve her birinin önündeki kuyruğu izlemesi.

Kraukauer, hindilerin bu hareketiyle ilgili son olarak şunu söylüyor: ‘Kim bilir, belki de kedinin uyanıp uyanmadığını kontrol ediyorlar.’ Söz konusu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.