Dünden Bugüne Ana Hikayeyi Anlatan 8 Star Wars Filmi

Han Solo: A Star Wars Story filmiyle beraber serinin 11. filmi sevenleriyle buluştu. Bugüne kadar 11 film bizlerle buluşsa da ana hikayeyi anlatan 8 film bulunmakta.

Star Wars filmleri geçmişten bugüne bir çılgınlık olarak devam etmekte. Serinin hayranları için üretilen aksesuarlar, modeller ve biblolar da büyük bir ekonomi yaratmış durumda. Bu çılgınlık ülkemizde bir dönem Bim marketlere kadar sıçramış, filmin sevenlerini Bim market şubelerinde Star Wars ürünleri aramaya kadar götürmüştü.

Hikayenin 11. filmi ise dün itibariyle ülkemizdeki sinema salonlarında gösterime girdi. Aslında yine yan hikaye anlatan bir film olan Han Solo: A Star Wars Story, sonradan çekilmesine karar verilmiş bir filmdir. Biz de sizler için geçmişten bugüne sinemalarda gösterime girmiş ana hikayeyi anlatan Star Wars Filmlerini yapım yıllarına göre sıraladık.

Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir Umut

Star Wars serisinin 1977 yılında çekilmiş ilk filmidir. Filmin senaristi ve yönetmen koltuğunda oturan ismi George Lucas'dır. Yapım yılı olarak ilk olan film olsa da hikaye kronolojisinde 4. filmdir. Film 25 Mayıs 1977'de gösterime girmiş ve dünya çapında bir başarı elde etmiştir. 11 milyon dolar bütçeyle çekimleri tamamlanan film, tam olarak 798 milyon dolar hasılat elde etmiştir.

Yıldız Savaşları: Bölüm V - İmparatorun Dönüşü

Serinin yapım yılı olarak ikinci, hikaye açısından 5. filmi olan Yıldız Savaşları: Bölüm V - İmparatorun Dönüşü, 21 Mayıs 1980 tarihinde sevenleriyle buluştu. Hayranların çoğu tarafından serinin ve sinema tarihinin en iyi filmi olarak görülmekte. Orjinal ve tekrar gösterimlerinde 538 milyon dolar gelir elde eden film, 1980 yılının en çok kazanan filmi oldu.

Yıldız Savaşları: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü

25 Mayıs 1983 tarihinde sevenleriyle buluşan film serinin 3. filmi olmuştur. Hikaye açısından 6. film olan Jedi'ın Dönüşü'nün yönetmenliği, Richard Manquand tarafından yapılmıştır. Senaryo kısmında ise George Lucas ve Lawrence Kasdan görev almıştır.

Yıldız Savaşları: Bölüm I - Gizli Tehlike

Serinin yapım sırasına göre dördüncü, hikayenin kronolojisi açısından ise ilk filmidir. 19 Mayıs 1999 senesinde gösterime giren filmin yönetmen koltuğuna George Lucas oturmuştur. Senaryosunu da George Lucas'ın yazdığı film, serinin diğer filmleri gibi izleyiciler tarafından oldukça sevilmiştir.

Yıldız Savaşları: Bölüm II - Klon Savaşları

Star Wars serisinin yapım yılı açısında 5. filmi olan Yıldız Savaşları: Bölüm II - Klon Savaşları, hikaye açısından 2. sıraya yerleştirilmiş durumda. Yönetmenliğini George Lucas'ın üstlendiği film, MTV Film Ödülleri yarışmasında en iyi dövüş sahnesi ödülünü kazanmıştır. Filmin senaryosunda ise George Lucas ile birlikte Jonathan Hales de görev almıştır.

Yıldız Savaşları: Bölüm III - Sith'in İntikamı

Star Wars serisinin yapım yılı olarak 6. filmi olan Yıldız Savaşları: Bölüm III - Sith'in İntikamı, hikaye açısından 3. filmdir. 19 Mayıs 2005 tarihinde sevenleriyle buluşan filmin yönetmenliğini George Lucas yapmış, aynı zamanda senaryoyu da kendisi yazmıştır. Film 115 ülkede gösterime girip 850 milyon dolar gelir elde etmiştir.

Yıldız Savaşları: Bölüm VII - Güç Uyanıyor

Walt Disney'in, Lucas Film'in haklarını satın almasının ardından seri tekrar devam etmeye başlamıştır. 18 Aralık 2015'te gösterime giren film, ilk 10 gün içerisinde 1 milyar doların üzerinde gelir elde etmiştir. Filmin yönetmenliğini J. J. Abrams yapmış, senaryosunda ise Abrams ile birlikte Lawrence Kasdan ve Micheal Arndt görev almıştır.

Yıldız Savaşları: Bölüm VIII - Son Jedi

Rian Johnson'ın yazıp yönettiği film, serinin 8. filmidir. 2017'nin son aylarında vizyona giren film, toplamda 1,321 milyar dolar gelir elde etmiştir.

Siz de seriyi yeni izlemeye başlayacaksanız ilk önce bu filmleri izleyebilir sonrasında isterseniz yan hikaye filmlerini de izleyebilirsiniz.