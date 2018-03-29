Dünya 30 Yıl Önce Olduğundan Daha Fazla Metan Gazına Sahip

Bundan yaklaşık 30 yıl önce Galileo uzay aracı, Jüpiter'i ve onun uydularını incelemek için uzun bir yolculuğa çıktı. Bunu yaparken astronom Carl Sagan'dan yeni bir deney geliştirmesini istedi: uzaydan yeryüzündeki yaşam belirtilerini aramak için. Uzay aracı yüksek seviyelerde metan ve oksijen buldu, Dünya üzerinde fotosentezin meydana geldiğini öne sürdü.

18 Ekim 1989 tarihinde Dünya'yı Jüpiter'e ve uydularına taşıyan uzay aracı Galileo büyük keşiflere imza atmış ve bir de deney yapmıştı. Bilim insanları şimdi 2017'nin sonlarında Dünya çevresinde dönen bir asteroit bağlı uzay aracıyla Galileo'nun yeryüzündeki yaşamın yapılmasını sağlayan deneyini bir asteroit bağlı uzay aracıyla tekrarladılar. Deney sonucunda, Dünya'nın yaşamla dolup taştığı ancak sonucunun tedirgin edici olduğu ortaya çıktı: Atmosferik karbondioksit ve metan seviyeleri, Galileo deneyinde olduğundan çok yüksekti.

ORISIS-REx uzay aracının ana hedefi Bennu adındaki devasa asteroitten veriler toplayarak dünyaya dönmek. Ancak aracın uçuşu sırasında gezegenimize Ay'dan 22 kat daha yakın olduğu bir zamanda bilim insanları aracın ilgisini kendi evlerine doğru çektiler. Bilim insanlarının bunu yapmasındaki amaç, Maria ve Jose kasırgalarını incelemek ve aracın spektograflarını (atmosferden geçen ışığın belirli dalga boylarının emilimine dayanan gazları tespit etmek için kullanılır) kullanarak metan, oksijen ve ozon seviyesini ölçümlemekti. Bilim insanları Lunar ve Gezegen Bilim Konferansı'nda yaptıkları sunumda görünür ışığın Dünya'nın toprak kütleleri tarafından net bir şekilde fotosentez aracılığıyla emildiğini açıkladılar.

Galileo’nun bulgularına yapılan bir güncellemede, OSIRIS-REx, 1990’a göre sırasıyla% 12 ve% 14 daha yüksek metan ve karbondioksit değerleri kaydetti. Konuyla ilgili olarak açıklamalarını sürdüren araştırmacılar, bu durumun sürpriz olmadığını söyledi. 27 yıl önce dünya üzerinde 2 milyar daha az insan yaşıyordu ve teknoloji bu kadar ilerlememişti. Dolayısıyla kirlilik daha az seviyelerdeydi. Başka bir deyişle kirliliği artıran kaynaklar şimdiki kadar fazla değildi.