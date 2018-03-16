Dünya'ya 2135 Yılında Bennu Adında Asteroid Çarpacak

Astronomlar, cansız uzay tehditlerine karşı Dünya’yı korumak amacıyla alınan hiç bir önlemin işe yaramayacağı bir gök taşının 2135 yılında gezegenimizi silip süpüreceği açıkladılar. Bu kez uyarılar oldukça ciddi ve bir an önce özel olarak önlem alınması gerektiği söyleniyor.

Uzay, sanılanın aksine o kadar da güvenli bir bölge değil. Dünya gibi yörüngesinde masumca dönen milyonlarca gezegen ve yıldız dışında, başı boşmuş gibi görünen ancak düzensiz yörüngelerde periyodik olarak hareket eden cisimler var. Bu cisimlerin düzensiz hareketleri, kendilerinden çok daha cisimlerin yer çekimi etkisinde kalarak değişebiliyor. Bu cisimler, yaşamın bulunduğu gezegenimiz için büyük tehdit arz ediyorlar.

Dünya’nın atmosferine giriş esnasında çoğu asteroid parçalanıyor. Bunların bir kısmı yeryüzüne ulaşsalar bile ciddi bir tehlike arz etmiyorlar. Atmosferi olmayan bir yerin, aynı tehditlerle neye benzeyeceğini anlamak için Ay yüzeyindeki kraterlere bakmanız yeterli. Dünya, hayatı ciddi oranda tehdit eden asteroid kazalarını milyonlarca yıl önce yaşadı ve bu çarpışmalardan birisi dinozorların ölümüne yol açan 10 yıllık kış mevsimine neden oldu. Milyon yılların kozmik ölçüler için insan ömrüne kıyasla çok çok kısa olduklarını belirtelim.



Bennu asteroidinin NASA tarafından yayınlanılan bir dizi görüntüsü

NASA, yaptığı son çalışmalardan birinde 2135 yılında Dünya’ya ulaşması beklenen bir asteroidin yıkıcı etkisini ortaya çıkarttı. Yaklaşık 400 metre boyunda olan dev cisim, hesaplanan sürede Dünya’ya ulaşacak. Araştırmacılar, bu cismi durdurmanın ya da yolunu değiştirmenin imkansız olduğunu açıkladılar.

Bennu olarak adlandırılan 500 metrelik gök cismi, günümüz teknolojilerinin yetersiz kaldığı bir ölüm makinesi olarak sonumuzu getirmek üzere yaklaşıyor. Yeryüzündeki yaşam olası bir çarpışmadan sonra ciddi bir şekilde yok olabilir.

NASA tarafından yayınlanılan görselde Bennu'nun yaklaşık 500 metre olan boyutu, New York'ta bulunan Empire State binasıyla karşılaştırıldı. HAMMER uzay aracı ile ilgili detaylar aşağıda.

NASA, özel olarak tasarlanmış araçlarla cisme ulaşmaya çalışacak:

Tüm tehlikelere rağmen kurşundan kat ve kat daha hızlı ilerleyen bu cisimlere ulaşmanın bir yolu var. NASA, özel olarak tasarlanmış insansız araçlarla cismin yönünü değiştirebilecek etkiler yaratmak için çalışıyor. Hatta bunun için cisim üzerinde bir dizi şiddetli nükleer patlama meydana getirme planları var.

Bunun için NASA’nın başlattığı HAMMER görevinden sorumlu bilim insanları da plan hazırladılar. 8.8 tonluk bir uzay aracıyla dev cismin üzerine nükleer bir bomba gönderilecek.

Bilim insanları, Mayıs ayında Japonya’da gerçekleştirilecek bir zirveye kadar çalışmaya devam edip düzenlenecek konferansta planlarını açıklayacaklar.