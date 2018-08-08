Dünya Benzeri 44 Yeni Öte Gezegen Keşfedildi

NASA ve ESA'nın teleskopları kullanılarak elde edilen bilgiler sayesinde, Güneş Sistemi'nin dışında 44 yeni gezegen keşfedildiği açıklandı.

Bilim insanları, NASA'nın Kepler Teleskobu ile ESA'nın Gia Teleskobu'ndan elde edilen bilgileri kullanarak 44 yeni öte gezegen keşfetti. Araştırma sürecinde, Kepler Teleskobu'nun varlığı yörüngesinde döndüğü yıldızın önüne geçtiğinde, yıldızın parlaklığında görülen azalmayla tespit edilen gök cisimlerini kayda alan "K2" misyonundan faydalanıldı.

Bazı gök cisimlerini tanımlamada kullanılan bu yöntem sayesinde, ışığın azalma miktarı inceleniyor ve olası gök cisimleri ile ilgili incelemeler yapılıyor. Ancak bu 'ışık azalması', farklı astrofizik olaylar sonucunda da yaşanabildiği için, elde edilen sonuçların onaylanması gerekiyor. Bu 44 öte gezegenin varlığı da hata olabilme ihtimaline karşı ABD'nin Arizona eyaletindeki Kitt Peak Gözlemevi ile Teksas eyaletindeki McDonald Gözlemevi'nde bulunan yer teleskoplarınca onaylandı.

Bulunan 44 gezegenin çoğunun ortalama Dünya boyutunda olduğu, kimilerinin ise Dünya'dan çok daha küçük olduğu açıklandı. Araştırmalar sırasında Tokyo Üniversitesinden doktora öğrencisi John Livingstone'un liderlik ettiği ekibin 27 öte gezegen adayı da keşfettiği açıklandı. Ancak bu 27 gök cismi henüz gezegen olarak adlandırılmış değil.