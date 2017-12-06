Dünya Benzeri Şartlara Sahip Mucizevi Bir Gezegen Keşfedildi

Bizden tam 111 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir cüce yıldızın yörüngesinde, atmosferi bulunan ve yaşanabilir sıcaklıklara sahip gezegen keşfedildi. Asıl merak edilen ise bir yaşam barındırıp barındırmadığı durumu.

Dünya dışında yaşanabilir bölge arayışımızda tarihi bir gelişme daha yaşandı. Yuvamızdan 111 ışık yılı uzaklıkta bulunan K2-18b yıldızı, yörüngesinde dolanan ve neredeyse Dünya’ya tıpatıp benzeyen bir gezegene sahip. Üstelik bu gezegenin yakınında ikinci bir yaşanılabilir gezegen daha olduğundan şüphe ediliyor.

Araştırmalara göre evrende Dünya benzeri gezegenlere rastlamak çok düşük bir ihtimal. Teksas, Scarborough ve Montreal Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar bir araya gelip kurdukları ekiple bu keşfin mimarları oldular.

K2-18b olarak bilinen yıldızın yörüngesindeki Dünya benzeri gezegenlerin tamamen kayadan oluşmaları ve yaşanabilir bir yörüngede dolaşmaları heyecan uyandırdı:

Diğer yandan bu gezegenler, bulundukları konum itibariyle atmosfer oluşumuna sahip olabilirler. Bu da yüzeylerindeki sıvı döngüsü ihtimallerini arttırıyor. Ancak bu sıvı, yaşamın temel yapı taşı olan su mu yoksa Titan’daki gibi saf metan döngüsü mü henüz net değil.

Leo Takımyıldızı’nın bir üyesi olan K2-18b, cüce yıldızlar konusunda uzay ajanslarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Yapılan keşfe kaynaklık eden veriler de Avrupa Uzay Ajansı ESA tarafından toplandı. Ajansa bağlı olarak çalışan ve Şili’de bulunan La Silla Gözlemevi, son zamanlarda başardığı işlerle gündeme geliyor.

Bu zamanda kadar hem yer yüzündeki, hem de Hubble Uzay Teleskobu gibi gelişmiş sistemler en fazla bu kadar veri toplamamıza imkan sağlıyorlar. K2-18b yıldızının etrafında dönen bu esrarengiz gezegenler, NASA tarafından geliştirilen ve sürekli ertelenen James Webb Uzay Teleskobu’nu bekliyorlar.

James Webb Uzay Teleskobu, insanlığın bugüne kadar uzay araştırmaları için geliştirmiş olduğu en yüksek bütçeli ve en gelişmiş teknolojiye sahip aracı olacak.

Bakalım yeni sistemlerle bu yeni dünyaların sırlarını çözebilecek miyiz? Araştırmacılara göre bu mümkün. Zamanla hep birlikte göreceğiz, takipte kalın :)