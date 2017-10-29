Haftasonu itibariyle toparladığımız robotlarla ilgili gösterileri içeren koleksiyonda, birbirinden ilginç görüntüler yer alıyor.

Hatfasonu Videosu, Automaton bloggerlarının topladıkları muhteşem robotik videolarından seçmeler içeriyor. Aynı zamanda önümüzdeki iki ay içerisinde düzenlenecek robotik etkinlikleriyle ilgili bir de takvim yayınlanmış.

Robotica 2017: 7-11 Kasım 2017 – Curitiba, Brezilya

Humanoids 2017: 15-17 Kasım - Birmingham, İngiltere

iREX 2017: 29 Kasım – 2 Aralık 2017 – Tokyo, Japonya

Harvard’da yapılan yeni bir RoboBee su altında yüzebiliyor. Daha sonra mikroroketini çalıştırarak havaya doğru fırlayan robot, gözlerden kayboluyor. Gerçek arılar için utanç vesilesi!

10 yıl önce bu hafta California’nın Santa Clara şehrinde düzenlediği, ilk RoboDevelopment (Robot Geliştirme) konferansı olduğunu düşündüğümüz küçük bir kabini vardı Willow Garage’ın. Etkinlikte çekilen bu videoda Keenan Wyrobeck PR1’in konusunun ne olduğunu açıklarken, aynı zamanda PR2 üzerinde de çalışmaya başladıklarını anlatıyor.

Bu da yine aynı etkinlikte çekilen, PR1 ile Anybot’un ‘Monty’ adlı robotu arasında gerçekleşen bir tokalaşma ya da yumruk dövüşü gibi bir şey. Monty’i sıra dışı kılan şeyi görmek için videoyu sonuna kadar izleyin.

Simone Giertz, çorba dağıtımı yapan bir robot yapmış. Düşündüğünüzden çok daha iğrenç.

Caltech’in fantastik bir’SPace Robotics Lab’ adlı laboratuarı var. Diğer bir çok şeyin yanında bu laboratuarda aynı zamanda uzay robotlarının iki boyutlu ortamda muhteşem biçimde test edilmelerini sağlayan sürtünmesiz yüzey sistemi var.

Bu da Honda’nın ‘Ai-Miimo’ adını verdiği bir konsept robot. Bir çeşit çim biçme makinesi olan robotun boynu, kafası ve yüzü var. Neden mi? Neden olmasın? Biz de bilmiyoruz.

ShyBot, yüz inceleme tekniğinden doğan bir hata sonucu kazara ortaya çıkmış bir robot.

Bu robottan bir adet de ben yapayım diyorsanız, Github’da nasıl yapılacağına dair kodlama sistemi mevcut.

Caltech’in Cassie adlı robotu kampus içerisinde gezintiye çıkmış.

Bu esnada Cassie Blue’ da Michigan’da canhıraş şekilde tepinmeye devam ediyor:

Seoul National University’den Songhwai Oh şöyle yazıyor:

“Laboratuvarımızda yaptığımız ilginç bir şeyi tanıtmak isterim. Text2Action olarak adlandırılan bu robotik çalışmaya bir cümle yazdığınızda, yazdığınız cümleye uygun üç boyutlu bir hareketler silsilesiyle karşılaşıyorsunuz. GAN ve RNN adı verilen derin öğrenme tekniklerine dayalı olarak geliştirilen robot, YouTube videolarına bakarak eğitildi. Bu çalışma ile sadece kelimelerle bir insan gibi davranan bir robot yapabilirsiniz.”

Ben-Gurion Üniversitesi’nden Amir Shapiro ile RoboTiCan, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun Avustralya’da düzenlediği robot yarışmasında, kurumun ‘Komodo’ adlı robotuyla kapışıyorlar.

Arti-Robots’tan Konstantin Lassing ve ekibi, küçük bir elektrikli aracı, otonom olarak eşya dağıtımı yapan bir robota dönüştürmüşler.

Cozmo’dan Mutlu Halloween temennisi!

Her zaman söylerim; en iyi balkabağı, patlak balkabağıdır.

DroneCatcher, net silahıyla donanmış bir multicopterdir. Araç, yasadışı olarak kullanılan dronları güvenilir şekilde temizler. Gökyüzünde radar ya da görüntü/ses sistemiyle tespit edilen dronlara hızla yanaşan DroneCatcher, aracı uyararak, üzerinde bulunan birden fazla sensörle net silahını hedefe kilitler. DroneCatcher’ın izle ve bul kabiliyetleri sayesinde dron, bir net atışıyla yakalanır. Daha sonra DroneCatcher kabloyla bağlayarak yakaladığı dronu zararsız bir sahaya çeker.