Dünya Çapında Konut Fiyatlarının En Yüksek Olduğu 10 Şehir

Dünyanın en pahalı şehirleri, yaklaşık 300 yerleşim biriminde yapılan bir ankette açıklandı.

Söz konusu şehirler yayınlanan ankette isim isim verildi. Avustralya, Kanada, Hong Kong, İrlanda, Japonya, Yeni Zelanda, Singapur, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dahil olduğu 9 ülkede yer alan 293 adet metropolitan konut piyasasının incelendiği araştırmada, ev fiyatının ortalama hane gelirine bölünmesiyle elde edilen 'medyan çarpımı' yaklaşımı kullanıldı. Bu yöntem sonucunda en zorluları Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada ve Çin olmak üzer 26 oldukça pahalı 26 konum tespit edildi. 2018 yılında yaşanacak en pahalı 10 şehir için sayfayı kaydırmaya devam edin. 10. Yeni Zelanda, Western Bay of Plenty, Tauranga. Yeni Zelanda'nın konut fiyatları, 5.8'lik medyan çarpımı değeri ile oldukça pahalı kategorisinde yer alıyor. Tauranga'da ortalama ev masrafları, ortalama gelirin 8.9 katı oranında.



=9. Amerika, Kaliforniya, Monterrey, Salinas. Amerika'nın Monterrey bölgesinde yer alan Salinas'ın nüfusu 150.000'den az olmakla birlikte, medyan çarpımı oranı 9.1 olarak belirlendi. =9. San Francisco, California, Amerika - Salinas'la aynı sıralamada yer alan çok daha fazla nüfusa sahip, bol miktarda tepenin yer aldığı San Francisco'nun medyan çarpım değeri 9.1

8. Amerika, Hawaii, Honolulu - Oahu adasının güney kıyısında yer alan, Hawai'nin sahilleriyle meşhur başkenti Honolulu'nun pahalılık medyan değeri 9.2. =7. Amerika, California, Los Angeles - LA, 9.4'lük medyan değeri ile Amerika'nın ikinci en pahalı şehri olarak öne çıkıyor. =7. Amerika, California, Santa Barbara - Santa Barbara'nın ortalama değeri ise 9.4. 6. Avustralya, Melbourne - Melbourne'ün sahip olduğu 9.9'luk medyan değeri, 2001 yılında 6.3'tü. 1980'lerde 3.0'ın altında olan medyan değeri, 2001 yılından bu yana vergi hariç hane gelirlerinde yaşanan üç yıllık artıştan fazlası oranında gerçekleşti. 5. Amerika, California, San Jose - San Francisco Bay Area olarak adlandırılan bölgede yer alan en pahalı evlere sahip şehir olan San Jose'un medyan değeri 10.3. 4. Amerika, California, Santa Cruz - Yine Bay Area olarak adlandırılan bölgede yer alan Santa Cruz, 10.4'lük medyan değeri ile Amerika'nın en pahalı ev piyasasında yer alıyor. 3. Kanada, Vancouver - 12.6'lık medyan çarpım değerine sahip olan Kanada'nın en pahalı ev sektörü Vancouver, 2004 yılında sahip olduğu 5.3'lük değerde yaşadığı 2.35'ten fazla artışla, ankette yer alan önemli piyasalar arasında en yüksek artışı yaşamış. 2. Avustralya, Sydney - Ülkeninin en pahalı konut sektörü olan Sydney'in medyan çarpım değer 12.9. Bu oran 2001 yılında 6.3 civarındaydı. UBG Global Real Estate Bubble Index oranlarına göre Sydney, Vancouver ile birlikte dünyanın dördüncü en kötü konut balonu riskini (konut fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar) taşıyor. 1. Çin, Hong Kong - 19.4'lük medyan katsayısına sahip olan Hong Kong, 8 yıl boyunca dünyanın en pahalı şehri olmayı başarmış. Geçen yıldan bu yana yaşanan 18.1'lik oran ile ankette belirtilen en yüksek fiyat artışı oranını elinde tutuyor Hong Kong.



Kaynak : http://www.businessinsider.com/the-most-expensive-cities-to-live-in-around-the-world-in-2018-2018-1/#1-hong-kong-china-the-least-affordable-housing-for-the-eighth-straight-year-with-a-median-multiple-of-194-the-highest-ever-reported-in-the-survey-up-from-

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