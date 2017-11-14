Milyonerlerin Mal Varlıkları Dünya Genelinin Yarısı Kadar

Yapılan bir araştırmaya göre dünya çapındaki zenginlerin mal varlıklarının, dünya nüfusunun sahip olduklarına oranla yaklaşık %50.1 olduğu görüldü.

Credit Suisse’nin yaptığı yeni ‘Global Refah Seviyesi Raporu 2017’ye göre dünyada 36 milyon milyoner bulunuyor. Bu rakam, 2000 yılından bu yana %170’lik bir sıçramayı ifade ediyor. İşte bu milyonerlerin mal varlıkları, dünya nüfusunun sahip olduğu mal varlığının yaklaşık %46’sına denk geliyor.

Mal varlığı eşitsizliği yıllardır artış gösteriyor. Dünyanın en zengin sekiz insanı, dünya nüfusunun sahip olduğunun yarısı oranında mal varlığına sahip. Amerika’da hiçbir şeyi olmayanlarla çok şeyi olanlar arasındaki uçurumun 1988 yılından bu yana iki katına çıktığı biliniyor.

Credit Suisse’nin hazırladığı rapor, insanların refah seviyelerinin ortalamada artış kaydettiğine işaret ediyor. 2017 yılında küresel refah seviyesi oranı 56.540$’a çıktı. 2007’de bu oran 52.074$ olarak belirlenmişti.

Bu esnada dünyanın ultra zenginleri de daha bir zenginleşmişler tabii. 200 yılında zirvede yer alanların %1’i, dünya nüfusunun %45.5’i oranında bir mal varlığına sahipken günümüzde bu oran %50.1’e ulaşmış. Yani dünya nüfusunun yarısından daha fazla.

Credit Suisse’nin geçmişte açıkladığı raporları göz önünde bulunduracak olursak, önümüzdeki yıllarda zengin olmak, daha sıradan hale gelecek.

Bankanın 2013 yılında yayınladığı rapor, dünya nüfusunun %20’sinin iki nesil sonra milyonerlik statüsüne erişeceklerini iddia ediyordu. Diğer bir deyişle 2073’ten önce (rapora göre) yeryüzünde caka satan 1 milyar civarında milyonerle karşı karşıya kalabiliriz.

Ama tabii bu raporda yeryüzü kaynaklarının bu gelişmeye ne oranda müsait olduğu, olası savaşlar, sömürgeciliğin insanlık üzerindeki olumsuz etkileri gibi faktörler yer alıyor mu, bilinmez.

Dünya çapında zenginliğin artması, insanlığın lehine mi olur, yoksa bir yandan zenginler arasındaki kıyasıya ekonomik çatışmayı körüklerken, diğer yandan fakir ve orta gelirli sınıfların iyiden iyiye ezilmelerine mi neden olur? Bakalım, zaman bize bu konuda ne gösterecek.