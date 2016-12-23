Dünyanın İlk “Güneş Panelli" Yolu, Fransa’da Açıldı!

Fransa'da, bir köy yoluna 100 kilometrekarelik güneş paneli döşendi. Sonuçlar beklendiği gibi olursa, ülke geneline 1000 kilometrekarelik güneş panelli yol daha döşenecek.

Güneş enerjisini dönüştüren teknolojiler belki de çağımızın en önemli buluşları. Şimdiden kendi elektriğini çatılarda üreten milyonlarca insan var. Ancak Fransa’da çok zekice bir buluşa imza atıldı. Normandiya’nın Tourouvre-au-Perche köyünde 1 kilometrelik güneş panelli yol yapıldı. Dün Fransa Ekoloji Bakanı tarafından açılışı yapılan yol, sokak lambalarını bile çalıştırabilecek.

Yaklaşık 100 kilometrekare alanı kaplayan ve 5.2 milyon dolara mal olan panel, silikon teknolojisi ile zenginleştirildiği için tır gibi büyük araçlardan bile zarar görmeyecek. Aslında bu yol, bir anlamda test için yapılmış. Eğer beklenilen sonuçlar alınırsa, 1.000 kilometrekarelik bir yol yapım çalışması daha başlatılacak.

Bu paneller, çatılara monte edilenlerden daha pahalı ve daha az elektrik üretiyor. Avantajı, evin çatısında monte edilmiş bir cihaz olmaması ve her şeyin tek bir merkezden idare edilmesi. Solar Roadway firması, ABD’de de benzer çalışmalar yapmak istiyor. Bu pilot uygulamadan elde edilecek sonuçlara göre yeni projeler geliştirilecek gibi, ancak henüz kesin bir şey yok.