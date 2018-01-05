Dünya’dan 1300 Işık Yılı Uzaklıkta Bulunan Uzaylı Yapısı!

2015 yılında gök bilimciler tarafından keşfedildiğinden beri gündemden düşmeyen Tabby’nin Yıldızı gizemi hala çözülemiyor. Yabancı bir yaşamın eseriymiş gibi sürekli parlayıp sönen bu varlık yok olmaya başladı.

Uzayda yalnız mıyız? Galiba insanlık tarihinde en çok merak edilen soru bu. Çünkü yalnızlıktan korkan insan egosu, başka yıldızların yörüngelerinde muhtemel yaşamın izlerini hep aradı. Antik çağlarda tanrılaştırdığımız gök cisimleri hakkında şimdi daha ayrıntılı bilgilere sahip olabiliyoruz ve bu açıdan, yaşadığımız yüz yıl gerçekten heyecan verici.

Takvimler 2015’i gösterdiğinde gök bilimciler uzayın derinliklerinde, yuvamızdan yaklaşık olarak 1300 ışık yılı uzaklıkta bir yıldız keşfettiler. Fakat bu cisme yıldız demek hiçbir bilim insanının kesin kararı olamadı. O güne kadar ve o günden sonra keşfedilmiş bütün yıldızlardan farklı olarak Tabby’nin Yıldızı, bir parlayıp bir sönen ve bunu yapmak için enerjiyi nereden aldığı bilinmeyen büyük bir gizem oldu.

Haliyle Tabby’nin Yıldızı üzerine teoriler yazılmaya ve akla yatkın hipotezler bile ortaya atılmaya başlandı. Onun bir Dyson Küresi ya da farklı gelişmiş yaşam formları tarafından inşa edildiğine dair komplo demeye ağzımızın varmadığı şeyler söyleniyor.

Penn State Üniversitesi’nde görevli olan ve hayatını Tabby’nin Yıldızı’nı araştırmaya adayan gök bilimci Jason Write, onun Samanyolu’ndaki en gizemli yıldız yapısı olduğunu söylüyor. Ardından ekliyor: “Uzaylıların Tabby’nin Yıldızı ile hiçbir ilgisi olmadığını düşünmek için neden yok.”

Louisiana Üniversitesi’nden bir başka gök bilimci, Tabby’nin Yıldızı üzerine çalışan 200 kişilik bilim insanları topluluğunun üyesi olan Tabetha Boyajian’ın yaptığı yeni bir araştırma ise şok edici bilgiler sundu. Boyajian, cismin gizemli davranışı hakkında bilimsellikten uzaklaşmamak gerektiğini ve sürekli yanıp sönmesinin uzay tozlarıyla ilgili olabileceğini öngörüyor.

Tabby'nin Yıldızı’nın gizemi:

Yıldızın garip sönüşü ilk olarak NASA’nın toplamda 145.000 yıldızın parlaklıklarını inceleyen Kepler Uzay Teleskobu tarafından keşfedildi. Kayıtlar 2009 yılından 2013 yılına kadar tutuldu ve keşif 2015 yılında onaylandı.

Kepler Uzay Teleskobu, binlerce yıldızın ve onların görüngelerinde dönen gezegenlerin gizemlerini bir bir çözerken Tabby’nin Yıldızı’nın davranışı hala tartışma yaratıyor. 5 ila 80 gün arasında değişen periyotlarla bu yıldız bir parlayıp bir sönmeye devam ediyor. Parlaklık değişimi bazen %50 oranında gerçekleşirken, yıldızın dış sıcaklığında 1000 santigrat derecelik oynamalar yaşanıyor. Hatta bu cisim sadece ışık ve ısı değil, aynı zamanda boyut değişimi de yaşıyor. Gözlemlenen en yüksek küçülme oranı %22’yi buluyor ve parlama döneminde tekrar genişlemeye başlıyor. Unutmayın, her 5 ila 80 gün arasında bunu yapıyor.

Gök bilimciler Boyajian ve Wright, devlet ödeneklerine ve araştırma koşullarına bir türlü kavuşamayan ve garip cismin gizemli hareketlerini incelemek için can atan astronomları da düşünüyor. Bunun için Kickstarter üzerinden kendi projeleri için destek toplayan ikili, Las Cumbres Küresel Gözlemevi Ağı’nı Eylül 2017’de hayata geçirdi.

Kafamızı allan bullak eden Tabby’nin Yıldızı, bilim insanlarının el birliğiyle çözecekleri inanılmaz gizemlerle, kozmik dansına devam ediyor.