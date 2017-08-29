Bilim İnsanları Manyetik Alanı Keşfinde Rekor Kırdı!

Bilim insanları şu ana kadarki en uzak manyetik alan keşfini gerçekleştirdi.

Gök bilimciler, Dünya’dan 5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksinin manyetik alanını keşfettiler. Bu galaksi aynı zamanda, şu ana kadar manyetik alanı tespit edilen en uzak galaksi olarak kayıtlara geçti.

Keşfedilen galaksi, Samanyolu’ndan 5 milyar yıl daha genç olmasına rağmen benzer bir manyetik alan oluşumuna sahip. Bu da galaksilerin manyetik alanlarının ilk zamanlarından itibaren oluştuğunu gösteriyor.

Toronto Üniversitesi, Dunlap Astronomi ve Astrofizik Enstitüsü Profesörü Bryan Gaensler, ‘’Bu keşif, evreni anlamak için manyetizmayı daha iyi anlamamız gerektiğini ortaya çıkardı.’’ dedi.

Farklı yaşlardaki galaksilerde manyetik alanların nasıl farklılıklar oluşturduğunu anlamak için çok daha farklı uzaklıklarda galaksileri gözlemlemek gerekiyor. Fakat manyetik alanlar doğrudan gözlemlenemediği için bunu yapmak hiç de kolay değil.

Bu gözlemler ‘Faraday Etkisi’ sayesinde gerçekleşiyor. Işık, manyetik alan içine girdiğinde manyetizma yönünde döner. Fakat bu olay yalnızca ağır flint camında, kuvars ve suda gözlenebilir. Bilim insanları galaksilerde bulunan kuvarslar sayesinde bu manyetik alanları gözlemleyebiliyorlar.

Dünya, Ay, Güneş… Evrendeki neredeyse her nesnenin bir manyetik alanı var. Bu nedenle manyetik alanlar, evren ile ilgili pek çok bilgiyi edinmemize yardımcı olabilirler.