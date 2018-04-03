Bilim İnsanları Kara Delik Jeti Oluşumunu Gözlemleyebilir

Uluslararası bir araştırmacılar ekibi, şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde büyük bir karadeliğin içinden yeni bir plazma jeti oluşturdu. Uzayda ve yerde teleskopların bir kombinasyonu ile bazı görüntüler elde etti.

Güneş kütlesinin birkaç milyar katı kadar olan karadelikler, tüm büyük galaksilerin merkezlerinde bulunuyor. Bu büyük kara deliklerin bazıları, ışık hızına yakın olarak plazma akışlarından oluşur ve galaksilerinin sınırlarının çok ötesine uzanabilen muhteşem jetleri çıkarıyor. Bu jetlerin nasıl oluşturduğu ise uzun zamandır bir gizem.

Bunların, araştırılmasında karşılaşılan en önemli zorluklardan biri, astronomların karadeliğin kök noktalarına yeterince yakın olarak yönlendirdiği jetin yapısını, teorik ya da hesaplamalı jet oluşumu modelleriyle doğrudan karşılaştırabilecek şekilde görüntüleyememesi..

Sekiz farklı ülkeden gelen uluslararası bir araştırmacılar ekibi, şimdi de Perseus A veya 3C 84 radyo kaynağı, dev galaksi NGC 1275'in merkezindeki kara delikli jetin ultra çözünürlüklü görüntülerini oluşturdu. Görüntü, jet formasyon bölgesinin detaylarını benzeri görülmemiş bir şekilde ortaya koyuyor. Sonuçlar epey şaşırtıcıydı. Jetin gözlenen genişliğin, karadeliğin ergosphere'e çıktığı haliyle tahmin edildiği halinden çok daha geniş olduğu ortaya çıktı.



Çalışmanın bir başka sonucu ise NGC 1275'deki jet yapısının, kara deliğe eşit olarak yakın bir şekilde görüntülenen tek diğer jet olan yakındaki Messier 87'deki jetten önemli ölçüde farklı olması. Araştırmacılar bu durumun, iki jetin yaşlarındaki farklılıktan kaynaklandığını düşünüyor.

Profesör Masanori Nakamura'nın ise bu duruma yorumu ise şu şekilde: "NGC 1275'teki jet on yıldan fazla bir süre önce yeniden başladı ve şu anda hala bir kara delik jetinin erken büyümesini takip etmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Bu gözlemlere devam etmek çok önemli olacak."