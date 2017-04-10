Dünya Denizlerinin Yaşam Kaynağı Büyük Bariyer Resifi Ölüyor

Dünyanın en büyük canlısı ve denizlerin yaşam kaynağı olan Büyük Bariyer Resifi, kritik bir darbe daha aldı.

Dünyada bulunan en büyük resiflerin başında gelen Avusturalya kıtasının kuzeydoğusundaki Büyük Bariyer Resifi, yok olma tehdidi ile karşı karşıya. Günden güne canlılık dokusunu yitiren ve “dünyanın en büyük canlısı” olarak nitelendirilen resifin havadan yapılan son gözlemleri durumu gözler önüne serdi. Son yıllardaki hasarlara göre resifin benzeri görülmemiş bir hasar aldığı ortaya çıktı.

Arşatırmayı yürüten bilim insanlarına göre resifteki ağarma ya da yosun kaybı, 1500 kilometrelik bir alanını etkiliyor. En son hasar kaydı orta bölgede yoğunlaşırken geçtiğimiz yıl bu durum resifin kuzeyini etkilemişti. Uzmanlar, iki büyük kayıp döneminin biribirine bu kadar yakın olmasından dolayı resifi oluşturan mercanların iyileşebileceğinden şüpheli. Zira mercanların birlikteliği ile oluşuna bu muaazam canlı resif yüzyıllar içerisinde ancak oluşabiliyor ve binlerce tür deniz canlısını içinde saklayan dünyanın bu güne kadar görülmüş en büyük habitatlarından birisi.

Konuyla ilgili James Cook Üniversitesi'nden Prof Terry Hughes, hükümetlerin daha fazla muhtemel zararı önlemek için iklim değişikliğine acilen hitap etmesi gerektiğini söylüyor. BBC'ye verdiği demeçte, "1998'den beri bu olaylardan dördünü gördük ve aralarındaki zaman dilimleri esas olarak farklılık gösterdi. Ancak bu gördüğümüz en kısa aralıkta iki kritik zarar dönemi tahmin ettiğimizin çok daha üzerinde bir kayıba neden olacak. Küresel sera gazı emisyonları ve fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjilere geçiş ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur” şeklinde konuştu.

Araştırmalarda, Avustralya Araştırma Konseyi'nin Mercan Resif Çalışmaları Merkezi tarafından 8.000 km'lik bir alan üzerinde yaklaşık 800 mercan kayalığı değerlendirildi. Bulgular sadece güney resifin güney kısmının hasardan daha az etkilendiğini ortaya koyuyor.

Peki Mercanlar Neden Zarar Görüyor?

Araştırmacı Dr. James Kerry ve ekibi bu kaybın bin benzerinin görülmediği yönünde hem fikir.

Mercanların ağartılması, iki doğal sıcak akımdan kaynaklanan yükselen su sıcaklığından kaynaklanıyor.

Okyanuslar Dünya'nın sıcağındaki artışın % 93'ünü absorbe ettiği için, insan yapımı iklim değişikliği ile durum daha da kötüleşti

Ağartma, stres altındaki mercanlar renk veren “zooxanthellae” olarak bilinen algleri dışarı attığında oluyor ve bu durum oradaki döngü için kritik bir hasar.

Normal koşullar geri gelirse mercanlar iyileşebilir, ancak süreç on yıllar alabilir ve eğer stres devam ederse mercanlar ölebilir.

Resif 1981’de Dünya Mirası statüsüne sahip olmuştu.