Dünya Devi Amazon, Drone Kullandığı İlk Teslimatını Başarıyla Gerçekleştirdi

Drone ile teslimat konusunda öncü olan şirketlerden Amazon, bu fikri uygulamaya koyarak ilk drone kullandığı teslimatını gerçekleştirdi.

Özellikle son bir yıldır drone ile teslimat konusu oldukça gündeme geliyor ve pizzacılardan elektronik satıcılarına kadar birçok şirket teslimatlarında drone'ları kullanacağını açıklıyor.

Bu şirketlerden biri olan ve uzun süredir drone ile teslimat sistemini deneyen Amazon, 7 Aralık tarihinde drone kullandığı ilk teslimatını gerçekleştirdi. İngiltere'de gerçekleştirilen teslimatta şirket müşterisine aldığı ürünü drone ile gönderdi üstelik bu teslimat sadece 13 dakika sürdü.

Açıkçası drone ile teslimatın şu anda kargodan daha masraflı olduğu ve bazı güvenlik açıkları barındırdığı düşünülürse yakın zamanda drone ile teslimat bir standart haline gelmeyecek yine de bu gelişmeler, gelecekte tüm kargoların insansız araçlarla teslim edileceğini işaret ediyor.

Amazon'un ilk drone ile teslimatına dair yayınladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: