Dünya Dönmeyi Bıraksa Başımıza Neler Gelirdi?

Dünyanın dönüş hızı her geçen gün yavaşlıyor ve milyarlarca yıl sonra bile olsa, bir gün dönmeyi bırakma ve sabit kalma ihtimali var.

Dünyanın bir gün durabileceği ihtimali aslında bize çok gerçekçi gelmiyor. Ancak dönüş hızının farkedilmeyecek kadar az da olsa azaldığını düşünürsek, dünyanın bir gün durma noktasına gelmesi muhtemel. Tabii ki bunun için milyarlarca yıl geçmesi gerekecek, ama yine de sonucunda ne olacağı merak edilen bu duruma dair bazı tahminler var.

Dünya dönmeyi bıraksa da, üzerindeki tüm hareketler aynı hızda devam edecek

Dünya biz fark etmesek de çok yüksek bir hızla dönüyor ve üzerindeki yaşam da sürekli hareket halinde. Böyle bir durumda olacak ilk şey, hızla giden bir arabanın fren yapması gibi bir etkiyle karşılaşmamız olacak. Hayatta kalma ihtimali tabii ki var ancak korkunç bir kaosun haki olacağını söylemek mümkün.

Çok güçlü rüzgarlar ve dev tsunamiler oluşacak

Dünya üzerinde halihazırda korkunç hızlarla esen rüzgarlar ve büyük zararlara sebep olan tsunamilere şahit olduk. Ancak dünya dönmeyi bırakırsa, dünyada şimdiye kadar hissedilmiş en şiddetli rüzgarlardan dört kat daha hızlı esen ve önüne kattığı her şeyi yok etmeye başlayan rüzgarlar olacak. Tabii ki oyanuslar da bu durumdan etkilenecek ve şehirler korkunç tsunamiler ile boğuşacak.

Büyük depremler yaşanacak

Ortaya çıkan enerji daha büyük hasarlara yol açacak ve şiddeti yüksek depremler yaşanacak.Özellikle ekvator bölgesinde etkisi fazla olacak olan depremler ve volkanik olaylar, nihayetinde tüm dünyayı da etkileyecek. Dünyanın dönüşünün durması ile merkez-kaç kuvvetinin etkisi kıtaların ve okyanusların dağılımını etkilemeye başlayacak. Kuzey yarımkürede, Avrupanın ve Rusya'nın büyük bölümü sular altında kalacak. Amerika'nın eyaletlerinin büyük çoğunluğu ve Kanada'da sulara teslim olacak.

Dünya, iki büyük okyanus ve büyük bir kara parçası haline gelecek

Güney yarım kürede de durum pek farklı olmayacak. Arjantin, Şili, Yeni Zelanda gibi ülkeler ile tüm Antartika sular altında kalacak ve dünyanın nihayetinde aldığı şekil, iki dev okyanus ve tek bir kara parçası olacak.

Sıcaklık farkları artacak ve gece gündüz kavramı yok olacak

Aslında bu dünyanın etkisini en çabuk göreceği durum. Dünya dönmeyi bıraktığı andan itibaren dünyanın bir tarafında gece, bir tarafında gündüz olacak. Dolayısı ile güneşi hiç görmeyen bölgede ısı kaybı yaşanırken, diğer tarafta ise kavurucu güneş ışıkları olacak ve her geçen gün daha fazla etki edecek. Bu durum tüm doğal yaşamı ve insanları belki de en olumsuz etkileyecek şey olacak.

Koruyucu manyetik alan yıpranacak

Dünya durduğunda, koruyucu görevi gören manyetik alan kendini yenileyemeyecek ve Dünya'yı uzaydan gelecek iklimsel etkilerden ve radyasyondan koruyamayacak. Dünya üzerinde gözlemlenebilen kuzey ışıkları artık olmayacak.

Ay, Dünya'ya çarpacak.

Stanford Üniversitesi Profesörü Vaughan Pratt, Dünya durduğunda Ay'ın da yavaş yavaş hız kaybedeceğini, zamanla dünyaya yaklaşacağını ve nihayetinde gezegenimize çarpacağını söylüyor.

Tüm bunlar gözümüze imkansız gibi gözükse de, Ay'ın Dünya'nın dönüş hızına etksi ve her geçen gün azalan bu hız bir gerçek. Tabii ki bizden milyarlarca yıl sonra yaşanacağı için bu senaryolar hepimize post apokaliptik bir filmin kötü sonu gibi geliyor. Ancak yine de gezegenimizin başına gelmesi olası olan her duruma dair sürekli araştırmalar yapılıyor ve bu konu da onlardan biri olduğu için dönem dönem yenilenmeye ve güncellenmeye devam ediyor.