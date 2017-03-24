YouTube’un 6 saniyelik ‘reklamı geç’ seçeneği olmadan yayınladığı reklam formatı reklam ajansları tarafından dünya klasiklerinin tanıtılması için kullanınca ortaya bu eğlenceli videolar çıkmış.

Bumper Ads, YouTube’un videoların başına eklediği, 6 saniye süren ve ‘reklamı geç’ seçeneğinin olmadığı yeni reklam stratejisiydi. Ajansları kullanıcıların videoyu geçmeden izleyebileceği şekilde videolar çekmesi için bilgilendiren YouTube, çok hoş bazı işlerin ortaya çıkmasına vesile olmuş.

Reklamın amacı zaten ‘geçme’ şansı olmayan kullanıcıların ilgisini çekmek ve videoyu izlemek zorunda kaldıkları için de onların bu süreyi en yararlı şekilde geçirmelerini sağlamak. Yapılan çalışmalara baktığımızda ise bunu başardıklarını görebiliyoruz, en azından Webtekno ekibi olarak bizim ilgimizi fazlasıyla çektiler.

Biz de bu anlamda çekilmiş en yaratıcı ve eğlenceli 7 videoyu sizlerle paylaşalım istedik.

Romeo ve Juliet

Bir Drakula Hikayesi

Franz Kafka - Dönüşüm

Moby Dick

Hamlet

Alice Harikalar Diyarında

80 Günde Devri Alem