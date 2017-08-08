Daha çok iş dünyasında kullanılan ve oldukça meşakkatli çalışmalar gerektiren Microsoft Excel yazılımı için düzenlenen yarışmanın bu yılki birincisi Amerika'dan genç bir lise öğrencisi.

Bir çok kişi, zorunda kalmadıkça Excel kullanmaz. Tablolar, mali programlar ve envanterler bu Windows yazılımının yapılış nedenlerinden bazıları. Amerika’nın Northern Virginia eyaletinden 17 yaşındaki John Dumoulin için Excel, favori beyzbol takımı Los Angeles Dodgers’ın istatistiklerini tutmak için kullandığı bir araç olma anlamı taşıyor. Hobisi nedeniyle kazandığı Excel becerileri, 10.000 dolar ödül kazanmasını ve uluslararası Excel yarışmasında birinci olmasını sağladı.

Dumoulin yarışmadan lisede gördükleri bilişim dersinden haberdar olmuş. Farklı yazılım programları üzerine sertifika kursları alan gencin Microsoft Excel 16 sertifika sınavından aldığı notlar, Virgina’nın en yüksek notlarıydı. Bu unvanı kazanmak ona, Orlando’da düzenlenecek ulusal yarışmaya katılma imkanı verdi.

Ulusal yarışmayı kazanan Dumoulin, 3.000$ ödül aldı. Bu kazanımla birlikte aynı zamanda Califorina’da düzenlenecek olan dünya yarışmasına ücretsiz seyahat hakkı elde etmiş oldu. Dumoulin bu yarışmada da 7.000$’lık para ödülünü kazandı.

Sert mücadele göz korkutuyor

Virginia’lı genç yarışmadaki gaddarlığın kendisini şaşırttığını itiraf etti. “Bazı yabancı ülkelerden gelenler saatlerce, ama saatlerce çalışmalar yapmışlar. Uluslararası öğrencilerle ilk tanıştığınızda herkes arkadaşça davranıyor ama yarışma başladığında size olan öfkelerini gözlerinden okuyabiliyorsunuz. Çünkü, kazanmak istiyorlar” diyor.

Yarışmanın Excel bölümünü bu zamana kadar 16 yaşında bir kazanan olmamıştı. Certiport adlı firmanın genel müdürü Aaron Osmond Excel kategorisinin genellikle Amerika’ya oranla matematik konusunda daha yoğun eğitim alan uluslararası öğrenciler tarafından kazanıldığını söylüyor.

“Bir çoğumuz Excel’in nasıl kullanıldığını bildiğimizi sanıyorduk. Ama bu çocuklar gerçekten biliyorlar” diyor.