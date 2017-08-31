Dünya Genelinde 710 Milyon E-Postanın Şifresi Çalındı!

Dünya genelinde çalınan 710 milyon e-posta bilgileri, tüm zamanların en büyük hack olaylarından birisi olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Genellikle Yahoo,Tumblr ve MySpace'ın veri tabanlarından çalınan şifrelerin bir kısmı -yaklaşık olarak 150 milyon adet- resmi olmayan yollar ile satıldı. Bu duruma önlem olarak şifrenizi değiştirip çift yollu doğrulama özelliğini aktif edebilirsiniz.

Hack işleminin henüz kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor ancak çalınan hesapların spam mail atmak için kullanılacağı düşünülüyor. Güvenlik uzmanları her türlü tehlikeye karşılık şifrelerin mutlaka değiştirilmesi gerektiği konusunda uyarılar yapıyorlar.

Sizin mail adresinizin çalınan hesapların arasında olup olmadığını öğrenmenizi sağlayan have i been pwned? isimli bir site bulunuyor. Bu site üzerinden sizler de hesabınızı kontrol edebilirsiniz. Hesabınız çalınan hesaplar arasında yoksa bile güvenlik amacıyla çift adımlı doğrulamayı aktif etmeniz sizler için iyi olacaktır.