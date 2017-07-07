Doğumdan Sonra Plasentalarını Yiyen İnsan Sayısı Artıyor!

Her şey bundan bir kaç yıl önce dünyaca bilinen ünlü simaların ortaya çıkardığı “doğumdan sonra plasenta yemek” akımıyla başlamıştı. İddialara göre bu sağlık açısından oldukça yararlıydı ve kısa sürede geniş kitlelere yayıldı.

Doğumdan sonra kendi plasentalarını yemeyi seven ünlülerin bu tuhaf ve saçma anlayışı büyük bir hızla yayılıyor. Plasenta yemenin sağlığa yararlı olduğunu konusunda bilimsel bir kanıt olmamasına rağmen pek çok insan, plasentanın nasıl hazırlanacağı ile ilgili videoları YouTube üzerinden yayınlamaya başladı. Hatta yağda kavurmasından milkshake yapımına kadar birçok miğde bulandırıcı içerik var.

Üstelik Amazon üzerinde satılan ve içerisinde 25 farklı plasenta tarifi içerisinde bir kitap tükendi bile. Plasentalarını tüketmek isteyen insanlar için, herhangi bir tarif uygulamak zor geliyorsa onu kapsül şeklinde haplar haline getirecek şirketler bile bulunuyor. Bunu yapmak için plasenta alıyor, temizliyor ve kurutuyorlar ve kapsüllere koymadan önce öğütüyorlar.

Bununla birlikte dünya çapındaki sağlık örgütü olan Hastalık Kontrolü ve Korunma Merkezi (CDC) tarafından yayınlanan bir rapor, plasentaları anlamsız bir şekilde tüketmenin enfeksiyona neden olduğuna ilişkin örnek bir olayın raporunu sundu. Buna göre ABD’nin Portland şehrindeki bir annenin enfeksiyon kaptığı söyleniyor. Çalıştığı şirketin güvenli olduğuna inanan anne, yeterince ısıtılmayan plasenta tozu içindeki bakterilere maruz kalmış.

CDC aslında tüm düya kamuoyunu plasenta tüketiminin tehlikeli olacağı konusunda uyarıyordu: "Plasenta kapsülleme süreci, bulaşıcı patojenleri bertaraf etmeyebilir. Bu nedenle plasenta kapsülünden kaçınılmalıdır."