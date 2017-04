Dünya Genelinde E-Kitap Satışları Ciddi Oranda Düştü!

İngiltere Yayıncılar Birliği yaptığı açıklamada e-kitap satışlarında %20'ye yakın bir düşüş yaşandığını duyurdu.

Son dönemlerde oldukça popüler hale gelen e-kitap okuyucular, özellikle kitaba fazla para harcayan ve her an her kitaba ulaşmak isteyen kullanıcıların işini fazlasıyla kolaylaştırıyor ancak İngiltere Yayıncılar Birliği'ne göre e-kitap okuyucular eskisi kadar popüler değil.

İngiltere Yayıncılar Birliği yaptığı açıklamada e-kitap okuyucuların satışlarının geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla kıyasla %17 oranla azaldığını belirtirken basılı yayınlarda ise %7'lik bir artışın olduğunu söylüyor. Yayıncılar Birliği'nin değerlendirmesine göre insanlar basılı yayınları artık hayatımızın her yerinde olan ekranlardan bir kaçış olarak değerlendiriyor ve o kadar pratik olmasına rağmen bu nedenle e-kitap okuyuculardan uzak duruyor.

Öte yandan e-kitap okuyuculardan çok insanların akıllı telefonlar ve tabletler üzerinden de kitap okumaya yöneldiğine yönelik araştırmalar da mevcut ancak birçok kitap akıllı telefon ve tablet gibi cihazlardaki içerikler daha kolay kopyalanabilir olduğu için bu platformlarda yayınlanmıyor. Bu yüzden kitap kokusu olmasa da olur diyenler için e-kitap okuyuclar hala ideal bir tercih.