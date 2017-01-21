Dünya Genelinde En Yaygın Şekilde Kullanılan 25 Şifre

Bu 25 şifreden birini herhangi bir yerde kullanıyorsanız bir an önce değiştirmenizi tavsiye ederiz.

İnternet çağında yaşıyoruz ve artık yiyeceğimiz yemekten ödeyeceğimiz faturaya kadar hemen hemen her şeyi internet üzerinden halledebilmemiz mümkün. Fakat bu durum, dikkat etmemiz gereken bir konuyu da gündeme taşıyor; güvenlik.

İnternet üzerinden kayıt olduğumuz site ve sistemlerdeki profilimize bizden başkaları erişemesin ve bilgilerimize ulaşamasın diye şifre koyuyoruz. Ancak, artık tembellikten midir, yoksa unutma korkusu mudur bilinmez, şifre seçerken oldukça basit, tahmin edilebilir ve hacker'lar açısından 'çerez' şifreler seçiyoruz.

Geçtiğimiz sene internette 10 milyon kullanıcının şifreleri sızdırılmıştı. Bu şifreleri inceleyen güvenlik firması Keeper, yaptığı çalışmalar sonucunda görmüş ki, kullanıcılar ısrarla sıradan, tahmin edilebilir ve inanılmaz derecede basit kombinasyonlu şifreler kullanmaktalar.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Keeper araştırmacılarının ifadelerinden bazı kısımlar şu şekilde:

"Geçtiğimiz yılın en yaygın şekilde kullanılan şifrelerine baktığımızda adeta elimiz ayağımız titriyor. Ya insanlar bilgilerinin güvenliğini umursamıyor, ya da böyle bir şeyi umursamayacak kadar tembeller. Son birkaç sene içerisinde, kullanıcıların sıklıkla kullandıkları şifrelerde değişme olmuş. Ancak değiştirdikleri ve seçtikleri şifreler, yine kullanım olarak son derece yaygın olan şifreler. Yani birkaç sene önce şifresi '1234' olan biri, sonradan şifresini '12345' yapıyor. Kullanıcıları bu konunun önemi hakkında bilgilendirmemiz gerekiyor. Fakat bu konuda internet sitesi sahiplerine de ayrı bir iş düşüyor. Basit şifreler kabul edilmemeli."

Araştırmacıların, kullanıcılara uyarıda bulunduğu bir diğer konu, farklı platformlar için farklı şifreler kullanmaları. Yani hem Facebook, hem Twitter hem de -örnek veriyorum- e-Devlet şifreniz aynı olmasın. Çünkü içlerinden biri bile kötü amaçlı birinin eline geçerse, diğer bütün hesaplarınız da tehdit altında oluyor.

Keeper tarafından açıklanan verilere göre, şu an için en yaygın şekilde kullanılan 25 şifre şöyle:

1. 123456

2. 123456789

3. qwerty

4. 12345678

5. 111111

6. 1234567890

7. 1234567

8. password

9. 123123

10. 987654321

11. qwertyuiop

12. 00000

13. 123321

14. 666666

15. 18atcskd2w

16. 7777777

17. 1q2w3e4r

18. 654321

19. 555555

20. 3rjs1la7qe

21. google

22. 1q2w3e4r5t

23. 123qwe

24. zxcvbnm

25. 1q2w3e