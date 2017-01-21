Dünya Genelinde En Yaygın Şekilde Kullanılan 25 Şifre

İnternet çağında yaşıyoruz ve artık yiyeceğimiz yemekten ödeyeceğimiz faturaya kadar hemen hemen her şeyi internet üzerinden halledebilmemiz mümkün. Fakat bu durum, dikkat etmemiz gereken bir konuyu da gündeme taşıyor; güvenlik.
İnternet üzerinden kayıt olduğumuz site ve sistemlerdeki profilimize bizden başkaları erişemesin ve bilgilerimize ulaşamasın diye şifre koyuyoruz. Ancak, artık tembellikten midir, yoksa unutma korkusu mudur bilinmez, şifre seçerken oldukça basit, tahmin edilebilir ve hacker'lar açısından 'çerez' şifreler seçiyoruz.
Geçtiğimiz sene internette 10 milyon kullanıcının şifreleri sızdırılmıştı. Bu şifreleri inceleyen güvenlik firması Keeper, yaptığı çalışmalar sonucunda görmüş ki, kullanıcılar ısrarla sıradan, tahmin edilebilir ve inanılmaz derecede basit kombinasyonlu şifreler kullanmaktalar.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Keeper araştırmacılarının ifadelerinden bazı kısımlar şu şekilde:
"Geçtiğimiz yılın en yaygın şekilde kullanılan şifrelerine baktığımızda adeta elimiz ayağımız titriyor. Ya insanlar bilgilerinin güvenliğini umursamıyor, ya da böyle bir şeyi umursamayacak kadar tembeller. Son birkaç sene içerisinde, kullanıcıların sıklıkla kullandıkları şifrelerde değişme olmuş. Ancak değiştirdikleri ve seçtikleri şifreler, yine kullanım olarak son derece yaygın olan şifreler. Yani birkaç sene önce şifresi '1234' olan biri, sonradan şifresini '12345' yapıyor. Kullanıcıları bu konunun önemi hakkında bilgilendirmemiz gerekiyor. Fakat bu konuda internet sitesi sahiplerine de ayrı bir iş düşüyor. Basit şifreler kabul edilmemeli."
Araştırmacıların, kullanıcılara uyarıda bulunduğu bir diğer konu, farklı platformlar için farklı şifreler kullanmaları. Yani hem Facebook, hem Twitter hem de -örnek veriyorum- e-Devlet şifreniz aynı olmasın. Çünkü içlerinden biri bile kötü amaçlı birinin eline geçerse, diğer bütün hesaplarınız da tehdit altında oluyor.
Keeper tarafından açıklanan verilere göre, şu an için en yaygın şekilde kullanılan 25 şifre şöyle:
1. 123456
2. 123456789
3. qwerty
4. 12345678
5. 111111
6. 1234567890
7. 1234567
8. password
9. 123123
10. 987654321
11. qwertyuiop
12. 00000
13. 123321
14. 666666
15. 18atcskd2w
16. 7777777
17. 1q2w3e4r
18. 654321
19. 555555
20. 3rjs1la7qe
21. google
22. 1q2w3e4r5t
23. 123qwe
24. zxcvbnm
25. 1q2w3e
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