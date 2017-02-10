Dünya Hakkındaki Olumsuz Tabloyu Gözümüzün İçine İçine Sokan, İbretlik Video

Dünya dediğimiz gezegen, bazı insanların kötü niyetli politikaları yüzünden umudun yitip gittiği bir yer olma konusunda ciddi adımlar atıyor.

8 dakika 28 saniyelik bir video bizi hayretler içerisinde bıraktı. Sanki bir gerçeklikten vazgeçiyor ve yoğun bir yalan içinde yaşıyoruz ve gerçekte neler olup bittiğini göremiyoruz. Videoda, altyazı seçeneklerinden "Türkçe"yi seçenebilirsiniz.Tek yapmanız gereken, "Ayarlar" simgesini ve "Türkçe" altyazı seçeneğini tıklamak.



Özgürlüğün gerçek anlamının ne olduğunu merak ettiniz mi? Özgürlük aslında ne anlama geliyor? Birinin istediği gibi hareket etmesi, konuşması veya düşünmesi özgürlük olarak tanımlanır.

İstediğimiz gibi davranmakta serbest miyiz? Veya neredeyse tüm gezegen olarak, hayat denilen önceden tanımlanmış bir film senaryosunun takip ettiği gibi davranmıyor muyuz? Yaşam filminin garip senaryosu bize özgürlüğü unutturdu. Uyanıyoruz, işe gidiyoruz, yiyoruz ve sonunda uyuyoruz.

Düşünme, çevremizdeki dezeformasyon nedeniyle kilitli hale geldi. Okulda gördüğümüz ders kitaplarından, dünyadaki şirketler ve medya tarafından beslenmekte olan yararsız bilgilere kadar tüm ögeler, zihnimizi zehirliyor. On yıllar geçtikçe özgürlük, tanınmayan bir kelimeye dönüşecek.

Aynı zamanda "hapsedilmemiş ya da köleleştirilmemiş devlet" tabiri de gerçek hayatla buluşacak. Hapishaneler ve kölelik, çevremizde cirit atıyor. Toplumda görünür olmadan değişik şekillerde var oluyoruz. Halkın oluşturduğu bir sistem tarafından hapsediliyoruz, ancak bozuk ve bükülmüş zihnimiz bunları görmezden geliyor.

Özgürlük ve özgürlüğün toplumda var olduğunu söylüyoruz çünkü evimiz, işimiz ve arabamız var ama sonuçta hepimiz, adına "Dünya" denen bir kara parçasında sıkışıp kaldık.

Dünya üstünde açlık çeken en az bir milyar insan olduğunda özgürlük nasıl mümkün oluyor? Yoksa bunları görmezden gelmeyimi tercih ediyorsunuz.

Kendinizi rahat hissediyor musunuz?

Kirlenmediğini veya zehirlenmendiğini bilerek vahşi ortamda su içebilir misiniz? Atalarımızın bir zamanlar yaptığı ve yediği gibi, bir ağaca ait meyveleri ağzınıza atabilir misiniz? Kendi yemeğini yetiştirmek, belki de onca toksik maddeye rağmen en iyi çözüm.

Umut yavaş yavaş yok oluyor ve bizim yapabildiklerimiz sınırlı. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.