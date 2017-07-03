Planktonların Gizli Dünyasından Çıkan Muhteşem Görüntüler!

Planktonların gizli dünyasını keşfeden fotoğrafçı Ryo Minemizu'nun çektiği nefes kesici fotoğraflar yayınlandı.

Su altı fotoğrafçılığı yapan Japon asıllı Ryo Minemizu, su altında çekilebilecek en muhteşem canlıları fotoğraflıyor. Normalde gözle görmenin çok zor olduğu Planktonları fotoğraflayan Ryo, okyanusun yüzeyinde yaşayan bu küçük canlıların gerçek yüzünü insanlığa gösteriyor.

Okyanus sularının ana besin kaynaklarından birisi olan planktonlar, balina gibi devasa canlıların bile besin kaynağı olabiliyorlar. Bu planktonları fotoğraflamak için 5-20 metre dalış yapan Ryo, onları görüntüleyebilmek için 30 ayrı LED ışığını kamerasına takıyor.

Çalışmalarını kısa süre önce New York’ta sergileyen Ryo, gerçekten inanılmaz görseller çekmeyi başarmış. Yayınlanan videodan da göreceğiniz gibi gözle görmenin çok zor olduğu canlıların bile ne kadar detaylı olduğunu görüyoruz. Bundan sonra denizde yüzerken ağzınıza su kaçmaması için daha fazla özen göstereceğinize inanıyoruz.

Ryo Minemizu’nun çalışmalarına aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. İyi seyirler.