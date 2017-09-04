35 Bin Kişilik İzole Topluluğun Yeni Görüntüleri Çekildi!

Dış dünyadan bağımsız olarak yaşayan 35 bin kişilik Yanomami topluluğuna ait yeni görüntüler elde edildi.

Amazon Ormanları'nda yaşayan ve dünyanın en büyük izole topluluklarından olan Yanomami kabilesine ait yeni görüntüler elde edildi. Yaklaşık 200-300 köyde yaşayan 26000-35000 insanın bulunduğu izole topluluk, Brezilya-Venezuela sınırındaki Mavaca ve Orinoco nehirleri arasında yaşıyor.

Yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz YANO isimli yapıların her birinin bir aileye ait olduğu düşünülüyor. Topluluk bu yapılarda yiyeceklerini, eşyalarını saklıyor ve altında uyuyorlar. Kabile üyeleri farklı amaçlarla yüzlerce farklı bitkiyi kullanıyorlar.

Topluluk çoğunlukla bitkilerle ve avladıkları balıklarla besleniyorlar. Her ne kadar yakınlarda bir insan olmasa da üyeler, bağlı oldukları köyden çok fazla uzaklaşmıyorlar.

İzole toplulukları ulusal birer miras olarak gören ve korunması için çalışan bir sivil toplum kuruluşu olan Survival International ve National Geographic, yerel liderlerin ve yasa dışı maden avcılarının kabileye dokunmaması için yetkililer ile temas halindeler.

Kuzey ve Güney Amerika’da izole toplulukları korumak için pek çok örgüt ve aktivist bulunuyor. Bu örgütler, kabilelerin orman içindeki küçük dünyalarında istedikleri gibi yaşamaya hakları olduğunu düşünüyorlar ve kendileri temas etmedikçe dış dünyadan insanların onlarla temas kurmasını engellemeye çalışıyorlar.