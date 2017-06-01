İsviçreli dağcı, Malatya'da katıldığı festivalde inanılmaz bir rekor kırdı.

Philippe Petit ismini duydunuz mu ya da Joseph Gordon Lewitt'in başrolünde olduğu "The Walk" filmini izlediniz mi bilemiyoruz fakat o filmde, dünyaca ünlü ip cambazı Philippe Petit'in İkiz Kuleler arasında gerçekleştirdiği efsane ip yürüşü konu alınmaktaydı.

Petit'in başarısı gerçekten muazzamdı ve bu yürüyüş, ona şöhretin kapılarını da açmıştı. Fakat iş dünya rekoruna geldiğinde, en az Petit kadar çılgınlarını bulmak da pek zor değil. İsviçreli 33 yaşındaki dağcı Samuel Volery de bu kişilerden biri. Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları tarafından organize edilen Levent Vadisi Doğa Sporları Festivali'ne katılan Volery, Levent Vadisinin bir ucundan diğer ucuna çekilen 1200 metre uzunluğunda ve yerden 240 metre yüksekliğindeki ipi, yaklaşık 1 saat 14 dakikada yürüyerek geçmeyi başardı.