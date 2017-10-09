Dünya IQ Ortalamasında Türkiye Kaçıncı Sırada?

Ülkelerin IQ ortalamasını biliyor musunuz? Peki sizce Türkiye kaçıncı sırada olabilir? İşte uzmanların gerçekleştirdiği son bir araştırmaya göre ülkelerin genel IQ ortalaması ve dünya geneline göre sıralaması.

İngiliz Psikoloji Profesörü Richard Lynn ve dünyanın 80’den fazla ülkesinde IQ çalışmaları gerçekleştiren Finlandiyalı Siyaset Bilimi Profesörü Tatu Vanhanen iş birliğinde yürütülen çalışmada, birçok ülkeden toplanan birbirinden farklı veriler incelendi.

İncelenen 80’den fazla ülke arasından Türkiye genel 90 IQ ortalaması ile 17. sıraya yerleşirken birinci sırada 108 IQ ile Hong Kong yer aldı. Genel olarak Asya’nın yüksek IQ ortalaması dikkat çekerken Ortadoğu, 80 ile 90 arasındaki IQ skoru ile ortalarda yerini aldı.

Genel olarak milli gelir ve eğitim imkanlarının bu skoru etkileyen faktörler arasında ilk sırada olduğunu ifade eden Richard, ekonomik büyüme gerçekleştiren ülkelerin yüksek IQ ortalamasına sahip olduklarını belirtti.