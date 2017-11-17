Dünya Listelerini Kasıp Kavuran Türk Mobil Oyunu: MTX GP!

Tüm dünyada adı duyulmaya başlayan Türk mobil oyunu MTX GP, online olarak motor yarışlarına girmenizi sağlıyor.

Ülkemiz oyun sektörünün ilk dalgasını kaçırmış olsa da, ikinci dalga olan mobil oyun alanında büyük gelişmelere imza atıyoruz. Dünya genelinde adını bile tam bilmediğimiz pek çok oyunumuz bulunuyor. Bu oyunlar büyük bir hevesle oynanırken, ayrıca ülkemize milyonlarca dolar kazandırıyorlar.

Çıkışıyla bu oyunlardan birisi olduğunu bizlere hissettiren yeni bir Türk oyunu ile karşınızdayız. Şu anki verilere göre Android’de yeni çıkan oyunlar listesinin yarış kategorisinde ilk 10 da olan MTX GP oyunundan bahsediyorum. Electronic Ice Cream tarafından geliştirilen oyun, motosiklet yarışlarını seven oyuncular için online bir macera vaat ediyor. Üst düzey grafikleri ile mobil oyunlara göre gerçekçi grafikler sunan MTX GP, oynanabilirlik açısından da son derece detaylı bir iş yapmış gibi duruyor.

Oyunda yer alan 3 farklı kontrol çeşidiyle, kendinize en uygun olan kontrolü sağlayabilirsiniz. Bunlarla birlikte son derece kolay bir arayüz tasarımı sunan oyun, gerçekçi fizik tasarımları ile oyunculara hoşça vakit geçirmeyi hedefliyor.

Gerçek Rakiplere Karşı Mücadele Edin

Çok oyunculu desteği sayesinde gerçek oyuncularla birlikte yarışabilir ve en iyinin siz olduğunu kanıtlayabilirsiniz. Genelde araba oyunlarında sık sık gördüğümüz online yarış özelliğini motosiklet oyununda deneyimlemek istiyorsanız, bu yerli oyun çok güzel bir alternatif olacaktır.

Motosikletinizi Geliştirin

Bir motor yarışçısının en önemli eşyası motorudur. Oyunda kendi motorunuza sahip olacak ve bu motoru isteğiniz doğrultusunda geliştirerek, daha güçlü yarışlara girebileceksiniz.

Her Telefondan Oynayın

MTX GP’yi oynamak istiyor ancak telefonunuzun kaldırmayacağından korkuyorsanız, bu oyuna bir şans vermenizi öneriyorum. Electronic Ice Cream tarafından geliştirilen oyun, her telefonda oynanabilsin diye uzun bir optimizasyon çalışması geçirdi. Bu sayede oyunu akıcı bir şekilde kasma problemi olmadan oynayabilirsiniz.

Yeni İçerikler

Siz oynadığınız süreçte güncellemeler devam edecek. Oyuncuların beğenisine göre yeni kıyafetler, yeni kasklar ve motor çeşitleri düzenli olarak oyuna eklenmeye devam edecek.

Ülkemizden bu tarz oyunların çıkması son derece hoş bir durum. Tamamen ücretsiz olarak oynayabileceğiniz oyunu hemen şimdi indirmek istiyorsanız aşağıdaki linklerden iOS ve Android için oyunu indirebilirsiniz.