Dünyanın gündemindeki yerli fenomenizim Nusret'in popülerliği artmaya devam ediyor.

Bir anda dünya genelinde sosyal medyanın ilgi odağı olan Nusret Gökçe, kendine has videoları ile popülerliğini tavan yaptırmıştı.

Instagram hesabında 4 milyona yakın takipçisi bulunan Nusret, 'SaltBea' lakabı ile t-shirtlerden duvar resimlerine hatta dövmelere kadar pek çok farklı alanda karşımızı çıkıyor.

Şu anda Nusret Gökçe o kadar popüler bir konumda ki, geçtiğimiz günlerde sporun en iyilerinin buluştuğu Monaco’da düzenlenen Laureus Ödülleri’nde de boy göstermiş ve ödül töreninin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. İşte böylesine popüler olan Nusret'e reklam teklifleri de adeta yağıyor. Bu konuda en fazla ön plana çıkan firma ise Alman otomotiv devi.

Porsche'nin Yeni Yüzü Nusret Olabilir!

Nusret Gökçe'ye ülkemizde olduğu kadar yurt dışından da ciddi reklam teklifleri gelmekte. Bu teklifler içinde en fazla ön plana çıkanı ise Porsche'nin.

Yeni sezon arabalarının tanıtımı için teklif sunan Porsche ile görüşen Gökçe, teklifi kabul etmesi durumunda Porsche'nin yeni reklam yüzü olacak ve TV reklamlarından billboard görsellerine kadar Porsche adına boy gösterecek.

Şimdiden o meşhur tuzlama hareketi ile Porsche'leri tuzlayan Nusret'i görür gibiyim...