Sayısal Bilimler Eğitim Kalitesi Listesinde Türkiye Kaçıncı?

World Economic Forum, ülkelerin matematik ve fen bilimleri eğitim kalitelerini düzenli olarak takip etmekte ve bir liste oluşturmaktadır. 140 ülkenin bulunduğu listede Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkemizde eğitim sistemi her zaman bir tartışma konusu olmuştur. Kimilerine göre sorun öğretmenler, kimilerine göre umursamaz öğrenciler kimilerine göre ise sistemin kendisi. Sorun her ne olursa olsun durumumuzun iyi olmadığı apaçık ortada.

Ne yazık ki World Economic Forum (WEF-Dünya Ekonomik Forumu) verileri de bu büyük eğitim sorununu gözler önüne seriyor. WEF’in 2017 yılına ait ülkelere göre matematik ve fen bilimleri eğitim kalitesi listesine baktığımızda Türkiye, listenin oldukça aşağılarında kalıyor.

140 ülkenin bulunduğu listede Türkiye, 3.3 puan ile ancak bizim ile aynı puanı alan Umman ve Honduras’ın altında 103. sırayı alabiliyor. Dürüst olmak gerekirse haritada yerini dahi gösteremeyeceğimiz bu mütevazi ülkelerden daha kötü bir eğitime sahip olmamız oldukça düşündürücü.

Listede ilk üç sırayı 6.4, 6.1 ve 6.0 puan alan Singapur, Finlandiya ve Belçika alıyor. Son yıllarda ciddi bir yükselişe geçen Katar ise bu gelişiminin temellerini gösteriyor. Matematik ve fen bilimleri eğitim kalitesinde Katar, tüm ülkeler arasında 5. sırayı alıyor.

Listenin ilk 10 sırasındaki ülkeleri ve aldıkları puanları aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz buraya tıklayarak Dünya Ekonomik Forumu’nun tam listesini inceleyebilirsiniz.