Bundan 700 Milyon Yıl Önce Dünya'nın Yüzeyi Buz Tuttu!

Gezegenimiz şu an için bazı iklim değişimleri ile başı dertte, ancak bu olay ilk defa olmuyor. Bundan 700 milyon önce değerleri çılgınca değişen gezegenimiz, olağan dışı bir şekilde soğumaya ve buz tutmaya başlamıştı.

İklim değişimleri biz canlılara olduğu gibi zamanında gezegenimize de oldukça farklı bir yanıt vermişti. Öyle ki bundan 700 milyon yıl önce dünyamızın iklimi bir anda değişmeye başladı ve olağandışı bir şekilde küresel soğuma olayları gerçekleşti. Bu soğuk dönem, bilim insanları tarafından levha tektoniği olarak anılır.

Dünyanın kabuğunun oluşumundan bu yana tektonik hareketler yaşanmış, ancak 600 ile 800 milyon yıl önce Rodinia adı verilen süper kıta çatlamaya başlamıştı. Bu çatlama zamanı ile dünyanın soğuk zamanlar geçirdiği dönem birbirini tutmaktadır. Konu hakkında konuşan Dallas ve Austin’deki Texas Üniversitesi araştırmacıları, bunun bir tesadüf olmadığını, aralarında bağlantı olduğunu belirttiler.

Sonrasında olay incelenmeye başlandı ve küresel soğumanın muhtemel sebepleri araştırıldı. Bunlar göz önüne alındığında levha tektoniği ile çatlama olayının arasındaki önemli ortak noktalar keşfedildi. UT Dallas’daki jeoloji profesörü Robert Stern, “Tüm mekanizmaları inceledik. Sonuçlara bakacak olursak bu soğuk hava dalgasının levha tektoniğinin başlangıcından kaynaklandığı çok muhtemel” ifadelerinde bulundu.

Dünyanın neoproterozoyik olarak bilinen bu dönemi, gezegenimizde de köklü değişikliklerde bulundu. Örneğin okyanusların düzeni ve şekli değişti, atmosfer durumdan fazlasıyla etkilendi, dağların ve sığ denizlerin oluşumu tetiklendi. Bunlara ek olarak aynı zamanda Dünya’nın dış kabuğundaki değişimlerde hatırı sayılır cinstendi. Yani anlayacağınız o ki, şimdilerde değişen iklimler aslında milyonlarca yıl önce de gezegenimiz üzerinde oldukça etkiliydi.