Dünya’nın 80 Trilyon Piksellik Eşşiz Görüntüsü Yayınlandı

Atmosfer olmadan ve hiç bir bulutun manzarayı engellemediği bu görüntü, bugüne kadar oluşturulan en temiz ve net izlenimi sunuyor. Gezegenimizi hiç böyle görmemiştiniz!

Sentinel-2 isimli uyduyla Mayıs 2016 ve Nisan 2017 arasındaki 11 aylık süreçte çekilen fotoğraflar bir yazılım aracılığı ile birleştirildi ve Dünya'nın bulutsuz bir görüntüsü elde edildi. Toplamda 80 trilyon pikselden oluşan görüntü, Alman haritalama şirketi EOX’un bir projesi olarak hayata geçirildi.

Çekilen bütün görüntülerin toplam boyutu 250 terabaytı aşıyordu. Bu yüzden bir yazılımdan yardım almadan nihai sonuca ulaşma epey vakit alacaktı. Tıpkı görüntüleri çekerken kameraların bulutlardan ve bulut gölgelerinden kaçınmasını sağlayan olgoritmada olduğu gibi, bir başka yazılım görüntüleri birleştirme işini insanlardan devralmış oldu.

Elbette söz konusu tüm Dünya’yı fotoğraflamak olduğunda olabildiğince az bulut istiyorsak, yaz aylarını seçmek mantıklı olur. Bu yüzden oluşan görüntüde her bölge yaz ayında görüntülendiği için yemyeşil çıkıyor. Kuzey Yarım Küre’de Mayıs 2016’dan Eylül 2016’ya kadar olan verilen kullanılırken, Güney Yarım Küre için bu tarih aralığı Kasım 2016 ila Nisan 2017 olarak seçilmiş. Buna ek olarak tropik bölgeler Mayıs 2016’dan Nisan 2017’te kadar çekilen görüntülerden oluşuyor.

Şuraya tıklayarak yakından inceleyebileceğiniz eşsiz dünya görüntüsünden seçilen güzel manzaralara göz atmaya aşağıdan devam edebilirsiniz devam edebilirsiniz.