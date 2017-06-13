Dünyanın Bu 14 Gizemli Köşesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler!

Hayatımızda kimi zaman büyük, kimi zaman tesadüflerle gözümüze çok küçük gözüken dünyanın, birer fenomen haline gelmiş bir çok gizemli bölgesi bulunuyor.

Seyahat etmeyi seviyorsanız ya da dünyanın farklı köşelerindeki güzelliklerle ilgileniyorsanız turistik yerlerin çoğunu biliyorsunuz. Aslında hepimiz bilinen bu yerleri rahatlıkla ziyaret edebilme imkanına sahibiz. Bu listede göreceğiz yerler ise içerisinde nelerin döndüğü bilinmeyen ve gizemiyle milyonların ilgisini çeken bölgeler.

Bir çok komplo teorisine sebep olan, sıradan sivillerin giremediği bu bölgeler hakkında gerçekten daha fazla bilgiyi hak ediyoruz.

Japonya, Kofuns:

Bu yapay ada kümesi, Japon İmparatorluğu'nu yönetmiş ailenin mezarlığı olarak kullanılıyor. Nadir de olsa arkeologlar tarafından ziyaret edilebilen bölge, ancak yalnızca İmparatorluk Mahkemesi'nin izniyle açılabiliyor.

Hindistan, Kuzey Sentinel Adası:

Bu adada yaşayan yerliler, topraklarını yabancı insanlardan korumak için her şeyi yapıyorlar. Bu nedenle Hint yetkililer adaya yaklaşmayı yasaklıyorlar.,

51. Bölge:

Bu esrarengiz yerin namını duymayan artık kalmadı. Tüm iddiaları incelediğimiz videyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

Etiyopya, St. Mary of Zion Kilisesi:

Bu dini mabed özel olarak inşa edilmiş bir şapel. "Sözleşmenin Sandığı" adında kutsal bir hazinenin bulunduğu dile getiriliyor. Ancak içeriye girmek ve "çıkmak" o kadar zor ki, bu yere olan merakınız kat ve kat artıyor.

ABD, Kaho’olawe Adası:

Tarihi boyunca bu kurak ada, çeşitli dini törenlerden, idam cezalarının uygulanmasına kadar her şeye tanık oldu. Bir dönem ABD Deniz Kuvvetleri bölgeyi eğitim alanı olarak kullanılıyordu. Bu günlerde, Kaho'olawe bir doğa rezervi statüsünde. Onu ziyaret etmenin tek yolu, yerel çevreyi restore etmek için çalışan gönüllü ekiplerden birine katılmak.

İngiltere, British Telecom Tower:

Söylentilere göre kulede gerçekleşen bir patlama sonucunda ziyaretlere kapatılmış ve hala halka kapalı olarak tutuluyor. Belirli dönemlerde hizmete açılan yapıya girmek için epey sabırlı olmak gerekiyor.

Japonya, Büyük Ise Tapınağı:

Güney Kıbrıs, Hayalet Şehir Varosha:

Famagusta şehrinin bitişiğindeki bu tesis, bir zamanlar Kıbrıs'ın en iyi turistik yeriydi. Fakat Temmuz 1974'te her şey değişti; toplu tahliye yaşandı. Şehre Türk birlikleri girdi ve bugün, Türk ordularının denetiminde girişe kapalı tutulan bölgelerden birisi.

Kanada, Sable Adası:

Atlantik'teki bu ilginç kum adası, 30 kişiden az bir nüfusa sahip ve batık gemi mezarlığı olarak biliniyor. Onu ziyaret etmek için, seyahatin gerekliliğini açıklayan bir diclekçe ile Kanada hükümetinden onay almanız gerekiyor.

İsveç, Pionen Veri Merkezi:

Soğuk Savaş sırasında Stockholm'de kurulan bu nükleer sığınak, son zamanlarda bir İsveç İnternet servis sağlayıcısı için son derece modern bir ofis ortamına dönüştürüldü. Burada yer altında birçok ünlü web sitesine ait bilgiler kaydediliyor.

Fransa, Lascaux Mağarası:

Bu mağarada bulunan benzersiz tarih öncesi resimleri korumak için, Lascaux'a giriş 15 yıllık turistik faaliyetlerden sonra süresiz olarak durduruldu. Ancak şuraya tıklayarak mağara içersinde sanal bir tur düzenlemeniz mümkün.

Rusya, Don-2N Radar İstasyonu:

Bu modern piramit, 40 metre yüksekliğinde ve 140 metre genişliğinde inşa edildi. Füze savunma sistemleri için önemli bir merkez olduğu düşünülüyor. Nadir durumlarda, gazetecilere tesisin rehberli gezisine katılmalarına izin veriliyor. Ancak, içeridekilerin yalnızca küçük bir kısmını gösteriyorlar.

Mauritius, Doğu Afrika'nın Su Altı Şelalesi:

Yukarıdan bakıldığında, Hint Okyanusu'ndaki Mauritius Adası büyüleyici bir sualtı şelalesinin varlığı görülüyor. Bununla birlikte, bu güzel olay sadece kum ve kum birikintilerin okyanus tabanındaki yarığa doğru aktığı optik bir illüzyondan ibaret.