Dünya’nın Çekirdeği Tükenmeden Daha Ne Kadar Dayanacak?

Yaşadığımız gezegen, içindeki çekirdeğin yanmayı bitirmesi halinde yok olabilir. Peki bu hangi tarihte gerçekleşecek?

Bilim insanlarına göre her gezegenin bir ömrü vardır. Bu ömür, dış bir müdahale olmadığı müddetçe gezegenin enerji kaynakları ve yapısı ile alakalıdır. Bizim gezegenimiz içinse, çekirdekteki yanma faaliyetleri bittiğinde son yaklaşıyor demektir. Peki sıcaklığı 10.000 dereceye ulaşan bu çekirdek, ne zaman tükenecek?

Dünya, aslında ilk oluştuğu zamandan itibaren sürekli soğumakta olan bir gezegendir. Toprak yüzeyi kazıldıkça çekirdeğe yaklaşıldığından, sıcaklık da artmaktadır. Yeryüzü toprak ve sularla kaplı olsa da, aşağılara inildikçe soğumayan kısımlarla karşı karşıya gelinebiliyor. Örneğin volkanlar, çekirdekten gelen sıvı ve soğumamış yer elementleridir. Çekirdeğin ortasının hala sıcak kalmasının sebebi, burada radyoaktif olayların görülüyor olmasıdır.

Maryland Üniversitesi araştırmacılarından Willam McDonough, Dünya’nın çekirdeğinin ne kadar zamanda soğuyacağını araştıran bilim insanlarından biri. Şu anda çekirdeğin ne kadar dayanabileceği konusunda kesin bir bilgiye sahip değiller. KamLAND isimli detektör ile çekirdeği gözlemliyorlar. Ancak 2020 yılında Çin’in yaptığı Jinping ve JUNO dedektörleri ile gözlemlerine devam edecekler. Eğer Dünya’nın çekirdeğindeki radyoaktivite faaliyetleri hakkında bir varsayımda bulunulabilirse, tahmini bir tükenme süresi de ortaya çıkacak.