Dünya'nın Derinliklerinden Gelen Gizemli Uğultu

Bilim insanları, Dünya’nın derinliklerinden gelen, Tremors’taki kurtçuklardan daha dehşetengiz gizemli uğultu sesleri kaydettiler.

Gezegenimizin düşük frekanslı titreşimli sinyaller yaydığı gerçeği, geniş çevrelerce kabul görmüştür. Fakat bu durum ancak, bilim insanları bu sesi tespit etmek için 1959 yılında çalışma başlattıktan sonra, 1998 yılında doğrulanabilmişti.

O tarihten sonra karasal sismometreler kullanılarak bu sesi kaydetmek için yüzlerce girişimde bulunuldu. Mirror’ın haberine göre bilim insanları bu sesi kaydetmek için denizin tabanına indiler.

Dünya’nın ne çeşit bir ses çıkardığını duymak için neden deniz altına inmek ister ki insan? diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Aslına bakarsanız bunun nedeni, gezegenimizin iç yapısını haritalandırarak, konuyla ilgili daha iyi bir fikre sahip olmak.

Araştırmacılar ilk olarak, 2012 ile 2013 yılları arasında Madagaskar’ın doğsunda, Hint Okyanusu’nun tabanına 57 adet sismometre istasyonu kurarak, veriler toplamışlar.

Çakışma, yer çekimi ötesi dalgalar gibi faktörleri elimine etmek için bir dizi yöntem kullanan araştırmacılar, aynı zamanda elektrik ve elektronik cızırtıları da devre dışı bırakarak, depremlerin neden olduğu faaliyetler üzerinde de düzenlemeler yaptılar.

Tüm bu işlemlerden sonra Dünya’nın doğal titreşiminin 2.9 ile 4.5 milihertz arasında zirve noktaya ulaştığını keşfettiler.

Bu sesi duyuyor musunuz? Tabii ki duyamazsınız. İnsan kulağı 20 hertz’in üzerindeki titreşimleri duyabilir. Dünya’nın yaydığı uğultu, bu değerden 10.000 kat daha küçük.

Bu titreşimler denizin dibinde keşfedildiği için ve Dünya’nın %70’i sularla kaplı olduğu için bu sesin tüm gezegen boyunca var olduğuna inanılıyor.

Araştırma ekibinin başındaki isim olan Martha Deen, söz konusu uğultunun kaynağına dair ip uçları sunacak yeni veriler elde etmeyi umuyor. Zira bugüne değin yaptıkları araştırmalar, titreşimin sadece bir bölümünü açıklayabiliyor.