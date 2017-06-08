Dünya’nın Dönüşü Aniden Dursa Neler Olur?

Bilim her zaman yüksek ihtimallerin peşinden koşmaz. Bazen olmadık şeylere ilişkin meraklarımızı da giderir. Bunlardan birisi de biricik yuvamız Dünya’nın dönüş hareketine ilişkin.

Ne olursa olsun, izlediğimiz filmlerden ve dizilerden, okuduğumuz kitap ve dergilerden birer felaket aşığı olduğumuz kesin. Dünyanın sonuna ilişkin yazılan tutarlı tutarsız o kadar çok senaryo var ki, insan hayret ediyor. Hani olmaz ama Nasrettin Hoca misali “Ya tutarsa?” diyerekten, nelerin olacağını hep birlikte görelim:

1. Tüm nesneler, momentumun etkisi ile yüksek hızda savrulacak:

Dünya'nın döndüğü devasa hızın farkına varmıyoruz. NASA'dan Sten Odenwald’da göre Dünya aniden durursa, yüzeyindeki her şey yerden kopacak ve hızla doğuya doğru uçacak, en sonunda da yere çakılacaklar. Dünya’nın en hızlı dönen bölgesi Ekvator’da hız, yaklaşık olarak 1609 km/sa’tir.

2. Çok yüksek dalgaların eşlik ettiği büyük gelgitler oluşacak:

Dönüş hareketindeki muazzam hızın gücü, denizlerdeki ve okyanuslardaki suyun, doğuya doğru hareketlenmesini ve kıyı kentlerini haritadan silmesini bekleyin. Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir tsunamiye hazır olun.

3. Güçlü fırtına rüzgarları dalgaları takip edecek:

Atmosferdeki hava hareket etmeye devam edecek ve momentumu gezegenin etrafında bir kaç tur atmasını sağlayacak. Rüzgarlar yaklaşık olarak 2000 km/sa hızla esecekler.

4. Dünya üzerindeki tüm su 2 okyanusta toplanır ve yeni bir ana kıta oluşur:

Santrifüj kuvveti nedeniyle su ekvatorda toplanacak. Kuzey ve Güney Kutupları'nda iki yeni okyanus oluşurken, ekvator bölgesinde yeni bir ana kara oluşacak.

5. Volkan patlamaları, kasırgalar ve depremler başlayacak:

Dünya'nın büyük kinetik kuvveti ve momentumu, gezegenin çekirdeğini de harekete geçirecek. Her tarafta güçlü volkanik patlamalar, depremler oluşacak.

6. Dünya’nın şekli değişecek:

Dünya'nın geoid olarak adlandırılan ve kutuplardan basık, Ekvator’dan şişkin fiziği, net bir küre haline gelecek.

7. Dünya’nın yarısı Antarktika kadar soğurken diğer yarısı Sahra kadar sıcaklaşacak:

Dünya, Güneş’in etrafındaki hareketini kesmiyor. Dönmediği için ısı yayılımı düzgün gerçekleşmeyecek. Bir yarım küre bir gecede buz gibi soğurken diğeri ebedi bir gündüzde muhteşem sıcaklıklara ulaşacak. 6 ay gündüz ve 6 ay gece yaşanacak.

8. Dünya'yı radyasyondan koruyan manyetik alan ortadan kalkacak:

Manyetik alan temelde dış çekirdek olarak adlandırılır ve gezegenin hareketi sonucu oluşur. Bizi Güneş'in yakıcı ve radyasyon dolu rüzgarlarından koruyan bu alan tamamen yok olacak.

9. Hayatta kalmayı başaran insanlar yer altına taşınacak:

Dışarıdaki yoğun radyasyon ve sert hava koşulları insan hayatını tehdit edecek ve yer altı şehirleri kurulacak.

10. Geçen uzun yılların ardından uydumuz Ay bize çarpacak:

Stanford Üniversitesi'nden Prof. Vaughan Pratt’ye göre Ay, kademeli olarak yavaşlayacak ve Dünya'dan uzaklaşmasının ardından büyük bir hızla bize çarpacak.

Dünya gerçekten yavaşlıyor:

Gezegenimiz gençliğinde çok daha hızlı dönüyordu ve hatta bir gün yalnızca 6 saat sürüyordu. Ay'ın yer çekimi, Dünya'nın hareket hızını kademeli olarak düşüren dalgalanmalara ve gelgitlere neden oluyor. NASA, gündüz uzunluğunun her 100 yılda bir 2.3 mili-saniye arttığını hesapladı. Milyarlarca yıl sonra günler birkaç kat daha uzun sürecek ve gezegenimiz belki de günü geldiğinde tamamen durmuş olacak.