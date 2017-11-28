Dünya’nın Düz Olduğuna Ciddi Ciddi İnanan 5 Ünlü İsim

Gerçekten, hayatlarını Dünya’nın düz olduğuna inanarak geçiren insanlar var, hatta bu listedeki gibi toplumsal figürler de onların arasında.

Hocam hayatın bu kısmını geçemiyor muyuz, çalışmıyor mu bu kumanda? Hayır, illa ki duyduklarımız beyinlerimizi mi yakacak, gördüklerimizi gözlerimizi mi kanatacak?

Dünya’nın düz olduğu düşüncesine ilişkin kurulan vakıflar, yapılan etkinlikler ve üye sayıları gittikçe artıyor. Bilişim çağında yoldan çıkmış kilisenin hüküm sürdüğü Galileo çağına dönüyoruz. Bilim insanları, böylesine boş fikirlerin ortadan kalkması için gereksiz mesailer harcamak zorunda kalıyorlar. Artık neredeyse haftada iki kere Düz Dünya haberini sizlere sunuyoruz.

Arkadaşlar, 2017 yılında yaşıyoruz. Bu tuhaf şekilde yayılan saçma teori çevresindeki insanlar arasında ünlüler de var. Yani nereden ya da nasıl çıktı bilinmez ama internetin en kötü yüzü böyle saçmalıkların aniden yayılması olabiliyor.

Toplumsal figürlerin, bireysel fikir ve düşüncelerimize etki etmemesi gerektiğini bir kez daha vurgulayan listeye hazır mıyız?

Basketbolcu Kyrie Irving:

Profesyonel NBA oyuncularından olan Irving, bir dönem Cleveland Cavaliers’da forma giymişti. Dünyanın parasını kazandı ve Dünya’nın düz olduğunu düşünüyor.

Rapçi B.o.B:

Rezaleti ektedir:

Tila Tequila:

Vietnam asıllı Amerikalı model, şarkıcı ve sunucu. İkamet ettiği yer Batı Hollywood, Kaliforniya. İnandığı şey Dünya’nın düz olduğu.

Freddie Flintoff:

Profesyonel kriketçi. Biz pek bilmeyiz kriket sporunu ama sporcuların bu fikirlere eğili olmasın lütfen artık. Çeviklik, ahlaklılık tamam da peki zeka?

Basketbolcu Shaquille O'Neal:

Yapma Shap yapma. Sen gene potaları kır, savunmaları del, ayak numaranla haber ol, Semih Erden’le şakalaş ama bunu yapma Shaq! (senin yüzünden Shaqtin' A Fool'u da izlemeyeceğiz o olacak)