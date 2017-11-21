Dünya'nın Düz Olduğuna İnanan Adamın Roket Uçuşu

'Deli' lakabıyla maaruf 61 yaşındaki Mike Hughes, Dünya'nın düz olduğuna, bilimin saçma ve kurgudan ibaret olduğuna inananlardan. Roket uçuşunu kendisiyle benzer fikirleri paylaşan 'Düz Dünyacılar Araştırma Grubu' adlı topluluk finanse edecek.

61 yaşındaki kendi işini kendi yapanlardan ‘Deli’ lakaplı Mike Hughes, 20.000 dolara mal olacak olan ilk el yapımı insanlı, buharlı roketini uçurmayı tasarlıyor.

AP’nin haberine göre Hughes roketini, Mojave Desert’ın hayalet kasabası Amboy’dan fırlatacak. Saatte 800 km’ye kadar hızla gidecek olan roket 500 metre yüksekliğe ulaştığında iki paraşütü devreye sokacak. Hughes, Dünya’nın düz olduğunu savunanlardan biri. ‘Research Flat Group’ adlı topluluk, Hugshes’in yegane sponsoru. Hughes bilimin kurgudan ibaret olduğunu ve bilime inanmadığını söylüyor.

“Aerodinamik ve akışkan dinamiği ile, nesnelerin havada nasıl hareket ettiklerine dair bilgim var. Aynı zamanda belirli büyüklükteki roketler ve itme güçlerinden de anlıyorum” diyor. “Fakat bu bilim değil, sadece bir formül. Bilim ile bilim kurgu arasında bir fark yok. Ölümden korkmuyorsan, aptalsın demektir. Son derece korkunç ama, hiç birimiz bu dünyadan canlı çıkamıyoruz” diyen Hughes, aynı zamanda yüksek bir IQ’ya sahip olduğunu da ekledi.

Söz konusu fırlatma olayının endişe verici doğasının yanında bir de etkinliğin, Hughes’in California vali adaylığı kampanyası olarak hizmet edecek olması da var işin içinde. Her ne kadar AP etkinliğin Hughes’in YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacağını söylediyse de, Hughes’in websitesine göre etkinlik Internet PPV’de seyredilebilecek.

Diğer bir bilgi ise, Hughes’in bu tip şeyleri sıklıkla yaptığı yönünde. 2002 yılında Lincoln Town Car adlı uzun limuzin içerisinde 30 metre yükseklikten zıplamış. Üstelik 2014 yılında da buhar gücüyle çalışan bir roketle 412 metre seyahat etmiş, aşırı g kuvvetine ve hızlı şekilde yere çarpma etkisine maruz kaldığı için 3 gün dinlenme raporu almış.

Daha önceki uçuşlarına ait videolarda görüldüğü kadarıyla roketler, havada, buhar bulutu içerisinde patlamamışlar ama aynı zamanda yeni nesil paraşüt teknolojisiyle de donatılmamışlar.

Hughes, insanın kendisini gök yüzüne fırlatmasını herkesin iyi bir fikir olarak düşünmeyeceğinin gayet farkında. Zira kızgın buhar içerisinde haşlanmak ya da ölümcül bir hızla yere çakılmak var işin içerisinde. Fakat yine de bu işi yapmaya bayağı bayağı adamış kendini. Umarız minimum ziyanla atlatır bu badireyi.