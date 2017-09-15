D Marble adıyla YouTuber’lık yapan ABD’li bir genç, son zamanlarda Dünya’nın düz olduğunu kabul eden insanlar arasına katıldı. Hatta bu fikrini ispat etmek için kendi yaptığı bir aracı, uçak yolcuğu sırasında yaptığı deneyde kullandı.

Malumunuz YouTube’un ip koptu arkadaşlar. Eline kamerayı alan, söyleyecek bir çift -bakın anlamlı demiyorum- sözü olan YouTuber oluveriyor. Prim kasanlar mı dersiniz, annesinden gizli makyaj yapanlar mı, yoksa cami minaresine çıkanlar ve güvenlik görevlilerine yakalananlar mı. Tamam, yaşları başları küçüktür pek fazla bir şey de demek istemiyorum ama birinin bu arkadaşlara artık müdahale etmesi gerekiyor -gibi geliyor bana-.

Bunlar yetmiyormuş gibi bir de saç diplerimizi kepeklendiren başka insanlar da var. Adamlar 20 yıl önce Satürn’e uydu gönderip bırakın Dünya’yı, bütün evrenin şekline karar vermek üzereler, bunlar da hala çıkıp dünyanın düz olduğunu savunuyorlar. Üstelik bilimsel olduğunu üşündükleri kanıtlarıyla. Halbuki, bir meydana çıkıp dikilse ve gölgesine baksa, anlayacak Dünya’nın kaç bucak olduğunu. Neyse...

İşte bu insana saç baş yolduran, naneli şekeri attığı kolayı içtiren iki zihniyeti çarpıştırmak, tahmin ettiğiniz gibi kara delik oluşturmuyor. Tam aksine şimdi tanıyacağınız arkadaş gibi bir şey çıkıyor ortaya.

YouTuber D Marble, ABD’de Kuzey Karolayna’dan Seattle eyaletleri arasında uzun bir uçak yolcuğu yaptı. Amacı kendi geliştirdiği aletle Dünya’nın düz olduğunu ispatlamaktı.

Tasarladığı alet, içerisinde hava baloncukları bulunan sıvı dolu tüpler içeriyor. Bu tüpler, bir düzlemin ne kadar düz durduğunu anlamak amacıyla kullanılıyorlar:

D Marble söz konusu kabarcıkların tüplerin merkezinde durdukları zaman dünyanın düz olduğunu ispatladıklarını öngördü. Evet, savunduğu fikir bir bakıma doğruydu. O tüplerdeki baloncuklar düz bir yerde tam ortada dururlar. Ancak Dünya’yı benzer bir yolla ölçmek için boyut olarak Ay kadar bir tüp gerekebilir.

Pilotun uçağı yeryüzüne paralel bir şekle getirmesini bekleyen D Marble, uçak düzleşince ortaya gelen balonların Dünya’nın düz olduğuna dair bir ispat niteliği taşıdığını söyledi.

Yolcular ise Dünya’nın yuvarlak olduğunu anlaması için pencereden dışarıya bakmasının yeterli olacağını belirttiler.

Gelin bir uçakta Dünya’nın şekli hakkında neden konuşamayacağınızı açıklayalım:

Bir uçak yer çekimine karşı koymak için havanın kanatlarına temas etmesiyle oluşan gücü kullanır. Kanatlardaki paneller yön değiştirince havanın temas şiddeti, başka bir deyişle uyguladığı kuvvet ve doğrultu değişir. Böylece uçaklar kanatlarını birer asansör olarak kullanabilirler ve atmosfer içerisinde istedikleri yöne giderler.

Ayrıca uçakların atmosfer içerisinde Dünya yüzeyine paralel gitme zorunlulukları yoktur. Eğer havadaki her uçağın böyle bir zorunluluğu olsaydı Türk Yıldızları gibi bir akrobasi takımımız olmazdı. Bu durumu eğri bir yolda giden araba içinde bulunmaya benzetebilirsiniz. Eğer hala Dünya’nın ne kadar düz olduğunu anlamak için uçaklara güveniyorsanız, çok hassas ve çok pahalı bir jiroskop almanız gerekir. Ki bu D Marble'ın elindeki telefon dahil bugün neredeyse bütün akıllı telefonlarda olan bir özelliktir. Ayrıca düzlüğe göre değil, yer çekimi etkisiyle çalışırlar.

Bu çağda Dünya’nın düz olduğu konusunda ısrar edenlere, kendi pencerelerini açıp dışarıya bakmaları gerektiğini söyleyin.