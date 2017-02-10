Birbirinden lüks ve üstün teknolojilere sahip otomobillerin sergileneceği Chicago Otomobil Fuarı yarın ziyaretçilere kapılarını açacak.

Dünyada en gelişmiş teknolojiye sahip ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda eyaletlerinde gerçekleşen otomobil fuarlarıyla da her yıl dünyanın en kapsamlı otomobil fuarlarına ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri olan Chicago Otomobil Fuarı da yarın ziyaretçilere kapılarını açacak.

Bugün itibariyle basın mensuplarının katılabildiği fuarda sokaklarda olan lüks otomobillerin yanı sıra ileri teknolojilere sahip otomobiller dikkat çekiyor. Özellikle sanal gerçekliğin kullanıldığı otomobiller gibi geleceğin otomobillerinin de sergilendiği fuarda özellikle insansız otomobiller üzerine de önemli konseptler paylaşılıyor.

İlk olarak 1901 yılında gerçekleşen ve 100 yılı aşkın süredir düzenlenen Chicago Otomobil Fuarı, bu yıl 11 Şubat'ta yine hem bu yıl yollarda göreceğimiz otomobillerin tanıtılacağı hem de olağanüstü konsepte sahip otomobillerin görücüye çıkacağı bir fuar olacak.